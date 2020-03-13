Уроки усвоены?

В Восточном Казахстане введен режим повышенной готовности к возможным паводкам. В городах и районах реализуется план противопаводковых мероприятий.

По области определены девять районов, где существует угроза возможного подтопления, это: Семей, а также Абайский, Бескарагайский, Бородулихинский, Кокпектинский, Уланский, Урджарский, Шемонаихинский районы и район Алтай.

Основной причиной стала сверхнорма выпавших за зиму осадков. Населенные пункты интенсивно очищают от снега, чтобы минимизировать угрозу подтоплений. Уже вывезено 940 тыс. кубометров снега. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Семейчане хорошо помнят весну 2018 года, когда из-за неготовности и несогласованности в действиях ответственных органов были подтоплены около полутора тысяч домов, повреждены дороги и эвакуированы более трех тысяч граждан. В этом году для недопущения подобных ошибок приняты все возможные меры.

Готовности служб к приходу большой воды обсудили на совещании, в котором приняли участие прокурор Восточно-Казахстанской области Кусаин Игембаев, заместитель акима области Бакытжан Байахметов, аким города Семея Ермак Салимов, акимы районов, представители Департамента ЧС, «Казгидромета» и Ертисской бассейновой инспекции.

– Что предопределяет паводковую ситуацию в городе? Безусловно, природно-климатические условия этого года, – отметил Ермак Салимов. – Только во второй половине февраля снега выпало выше нормы. Еще один фактор – наличие Шульбинской ГЭС, её режим и влияние на реку Иртыш. Уроки 2018 года усвоены. В текущем году на противопаводковые мероприятия предусмотрено 944,5 млн тенге.

Аким Семея проинформировал о разработке проектно-сметной документации по берегоукреплению. Проект проходит стадию экспертизы, утверждение ожидается к 25 июня текущего года. 18 марта на Иртыше в районе поселка Мирный начнутся взрывные работы. Также продолжается очистка улиц частного сектора от снега. На сегодняшний день вывезено более 300 тыс. кубометров с 55 улиц города, осталось очистить еще пять улиц. Вывоз снега продолжится до 20 марта.

Ермак Салимов сообщил, что в поселках Водный и Восточный планируется строительство водоотвод-ного канала.

– Ежегодно в этих районах возникают нештатные ситуации, в первую очередь, на улицах Короткая, Московская, Омская, Белюкова. Мы предусматриваем строительство водоотводного канала, который будет собирать всю воду с этих районов и отводить ее в Иртыш, – сказал аким.

На сегодняшний день на строительство канала разрабатывается проектно-сметная документация. Финансирование на выполнение работ уже предусмотрено. Реализация проекта планируется ближе к осени.

– Там, где нет ливневой канализации и приемников, для откачки талых вод применяются 25 специальных машин и 31 насос. С их помощью планируется откачать около 21 тыс. кубометров воды. Также производится доставка инертных материалов по заявкам жителям частного сектора, – подчеркнул Ермак Салимов.

Также обсудили состояние дренажно-ливневой канализации, которая длительное время не работала и была забита. В этом году на ее восстановление направили 222 млн тенге.

Специалисты заверили, что приток воды к Шульбинской ГЭС практически не изменился, а потому опасаться нечего.

– Мы не должны допустить повтора ситуации 2018 года. Тогда был нанесен колоссальный ущерб. Прокуратурой были возбуждены уголовные дела, и, как вы знаете, виновные лица привлечены к ответственности, – заключил прокурор ВКО Кусаин Игембаев.

Флора Левина

Семей