Уроки усвоены

Сумел ли Казахстан извлечь уроки из ошибок других стран в условиях пандемии?

На этот вопрос ответила представитель Всемирной организации здравоохранения в Республике Казахстан Кэролайн Кларинваль.

– Я считаю, что Казахстан действительно усваивает уроки других стран. ВОЗ ежедневно оказывает поддержку Министерству здравоохранения РК, используя имеющиеся ресурсы и привлекая специалистов, которые работают удаленно. Мы говорим о восьми направлениях работы по борьбе с COVID-19, – отметила Кэролайн Кларинваль. – Это координация, которая очень необходима, выявление случаев заражения и отслеживание контактов, что тоже крайне важно. Далее: оповещение о рисках, определение путей попадания в страну, наличие лабораторий, которые оборудованы для проведения необходимых анализов, а также профилактика инфекции, контроль за ее распространением (это одна из главных трудностей в условиях нынешней вспышки) и ведение больных. И последнее – оперативная работа и логистика.

Конечно, всех волнуют вопросы, кто в Казахстане может пройти тестирование на наличие коронавируса и есть ли для этого возможности?

– Существует два вида тестов – это стандартный PCR-тест, который используется для диагностирования пациентов. Его применяли в Китае и Корее. И в Казахстане он есть. ВОЗ помогла и с тестами, и с лабораторными материалами. Медиков и сотрудников лабораторий обучают тому, как проводить тестирование. Это очень важно, и в стране это хорошо организовано, – подчеркнула представитель ВОЗ в РК. – Тесты проводятся в лабораториях Национального центра экспертизы Казахстана, они используются для проверки людей, находившихся в контакте с зараженными, и тех, у кого имеются симптомы, похожие на признаки коронавируса. Так что эти тесты применяются только на основании рекомендаций врача. Это важно. Мы не можем таким образом тестировать всех, потому что число тестов PCR ограничено. Сначала врачи должны поставить пациенту диагноз и в зависимости от диагноза решить, направлять человека на анализ или нет. Причем врачи должны быть обучены этому. Но тестировать всех, у кого появляются симптомы гриппа, нет никакой необходимости.

Если говорить о втором типе тестов – экспресс-тестах, то их используют по всему миру и, как сказал министр здравоохранения Казахстана, в страну закупили такие комплекты и планируют проводить массовое тестирование людей из числа наиболее уязвимых, например имеющих симптомы, похожие на признаки коронавируса, пожилых людей, людей с пониженным иммунитетом и медработников. Но недостаток этих тестов в том, что они не годятся для постановки диагноза как такового: они не так надежны, как PCR, и могут показать так называемый ложный негативный результат. Так что их нужно использовать с большой осторожностью, каждый пациент с положительным результатом для подтверждения диагноза должен обязательно пройти тест PCR.

Также Кэролайн Кларинваль отметила, что своевременным является введение карантина в Нур-Султане и Алматы, чтобы не допустить переноса вируса. В самих городах перемещение не запрещено, обстановка спокойная, что очень важно. Крупные торговые центры закрыты, но работают аптеки и продовольственные магазины, а также больницы и клиники.

Представитель ВОЗ назвала крайне важной работу по пресечению слухов и дезинформации, которые только подогревают страхи и создают панику.

– Мы должны решительно противостоять их распространению, потому что это ставит под угрозу здоровье людей, – отметила Кэролайн Кларинваль.

Айгуль Биданова

Нур-Султан