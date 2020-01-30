Урожайный год

Объем валовой продукции сельского хозяйства в регионе в 2019 году превысил 590 млрд тенге. Рост выпуска продукции животноводства и растениеводства составил 103,8 процента.

По информации руководителя Управления экономики и бюджетного планирования Сауле Улаковой, в прошлом году на 2,8 процента увеличился объем производства мяса, на 4 процента – молока.

В 2019 году на поддержку и развитие отраслей АПК в регионе выделено субсидий на общую сумму 30,7 млрд тенге, что на 13,2 млрд тенге больше, чем в 2018 году. Благодаря этому построено и реконструировано семь молочно-товарных ферм. В ближайшее время планируется реконструкция МТФ на базе КХ «Нур» в Семее.

– В населенных пунктах ВКО действует 61 молокоприемный пункт, восемь из которых открыты в прошлом году. Объем закупа молока у населения составил 48,4 тысячи тонн, что положительно сказалось на загрузке мощностей молокоперерабатывающих предприятий – они увеличились с 50 до 75 процентов, – отметила Сауле Улакова.

По ее словам, валовой сбор зерновых культур увеличился на 16 процентов и составил порядка 945 тыс. тонн, масличных – на 6,6 процента (598 тыс. тонн). Средняя урожайность зерновых составила 17,2 ц/га, масличных – 12,5 ц/га, картофеля – 220,5 ц/га.

Что касается инвестиций в АПК, то в прошлом году реализовано 86 инвестпроектов на сумму 8 млрд тенге, создано 206 рабочих мест.

Аида Жумекенова