Управление стихиями

Пик паводков в регионе еще не миновал, а уже начался пожароопасный период.

Несмотря на то, что сейчас все усилия сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции, спасатели не ослабляют внимание к сезонным природно-климатическим угрозам.

ТРИ ВОЛНЫ

Как говорят спасатели, первая волна паводка прошла без сюрпризов. В настоящее время ведется работа по прохождению второй фазы весенне-летнего половодья.

– Вторая паводковая волна формируется за счет тающего в горной местности снега, дождевых осадков и продлится до середины мая. Третья волна паводка предположительно ожидается со второй декады мая и до середины второй декады июня. В этот период значительно повышается уровень небольших рек, – пояснили в ДЧС.

Оперативными службами проводится ежедневный анализ гидрологического бюллетеня, предоставляемого филиалом РГП «Казгидромет» по ВКО. В регионе действует оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций паводкового периода.

– По многолетним наблюдениям, в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами в трех городах и 15 районах области находится 108 населенных пунктов, где расположено около семи тысяч жилых домов. В них проживает более 22 тысяч человек, – сообщил и. о. начальника Управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ВКО Алексей Штыкель.

По данным ДЧС, в настоящее время наблюдается повышение уровня воды в реке Ульба в районе поселка Согра. Ежедневный мониторинг, проводимый спасателями, показал, что уровень воды в ней на сегодняшний день составляет 6,19 метра, за сутки вода поднялась на 13 сантиметров. Пока это не критическая отметка (опасным критическим уровнем считается 8 метров), ситуация стабильная, но жителям поселка рекомендуется выполнять предупредительные рекомендации.

К слову, в Усть-Каменогорске, Семее и Алтае на вооружении спасателей находятся семь пожарно-насосных станций, приведены в готовность 50 надувных лодок, катера, лодочные моторы, личный состав, задействованный в паводковый период, оснащен гидрокомбинезонами.

В случае ЧС будет задействована высокопроходимая техника – вахтовые автобусы на базе автомобилей КамАЗ и «Урал», гусеничные тягачи, КУНГи, вездеходы.

НЕ БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ

С установлением теплой сухой погоды резко увеличилось количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, мусора на улицах городов, в сельских населенных пунктах, в лесных, парковых зонах, на сельхозугодьях и приусадебных участках. Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемых сельхозпалов (сжигания прошлогодней травы и соломы), леса пылают и из-за небрежного обращения с огнем рыбаков и охотников.

Только за выходные дни в Восточно-Казахстанской области пожарными совершено 112 выездов по причине загорания сухой травы и мусора.

Самый крупный степной пожар зафиксирован в Бескарагайском районе на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы». Здесь сгорело 49 га сухой травы. В его тушении было задействовано более 400 сотрудников «Семей орманы», «Ертыс орманы», службы пожаротушения ДЧС ВКО, ДЧС Акмолинской области и Национальной гвардии. Большую помощь оказали сотрудники «Казавиалесоохраны» и «Казавиаспаса», силами которых в самый «горячий» день, 24 апреля, на вертолетах Ми-8 и Ми-26 было совершено 50 сбросов воды.

В районе Алтай горела сухая трава на открытом участке, огонь угрожал близлежащей базе отдыха. С возгоранием боролись пожарные, железнодорожники и сотрудники местного акимата. Пожар потушен на площади 30 га.

Также со степными возгораниями боролись в Курчумском, Зайсанском, Катон-Карагайском, Кокпектинском и Уланском районах, в Семее и Усть-Каменогорске. Общая площадь всех пожаров составила 237 га.

– Установившаяся в области солнечная погода увеличивает риск возгорания сухой травы. Большинство случаев происходит по вине людей, – отмечает начальник управления гражданской обороны Тимур Дидахметов. – Сухая трава вспыхивает от брошенных из окна машины окурков или спичек. Осколки стекла работают как линза и тоже приводят к загоранию сухостоя. Поэтому мы обращаемся к восточноказахстанцам – соблюдайте правила пожарной безопасности. Если вы заметили загорание сухой травы, сообщите по телефонам 101 или 112.

КРЫЛЬЯ СПАСЕНИЯ

В Восточном Казахстане на вооружении «Казавиаспаса» находится вертолет ЕС-145 Eurocopter – это легкий маневренный и современный борт, оснащенный новейшим медицинским оборудованием. Управляет им молодая, но высокопрофессиональная команда пилотов. Командиры воздушного судна – военный летчик 1-го класса Искандар Реджаметов и Аркат Газиз, инженеры – Адлет Ахмеджанов и Вячеслав Максимов.

Летчики много тренируются, отрабатывая навыки по доставке и высадке спасателей в нужный квадрат и по спасению людей в чрезвычайных ситуациях.

С начала этого года они совершили 120 часов вылетов, преимущественно – по части санавиации. Врачи, спеша к нуждающимся в срочной медицинской помощи, полностью доверяют свою жизнь команде пилотов «Казавиаспаса», которые доставят их в любую точку региона, порой при сложных погодных условиях.

За три с половиной месяца на вертолете были доставлены 14 новорожденных, три беременных женщины и 12 тяжелобольных и травмированных.

С введением в стране чрезвычайного положения вылеты по заданию санавиации участились. Пилоты соблюдают все санитарно-гигиенические нормы. После каждого вылета проводится дезинфекционная обработка воздушного судна.

ТИХАЯ УГРОЗА

Отопительный сезон – период, когда причин для возникновения пожаров гораздо больше, чем обычно.

В этом отопительном сезоне их количество в частном жилом секторе по сравнению с аналогичным периодом прошлогоднего отопительного сезона сократилось на шесть процентов, в многоквартирных жилых домах – на 22 процента.

За весь сезон зафиксировано 56 случаев против 72 в прошлом отопительном сезоне. Незначительно уменьшились пожары и в частных домах, однако, как считают пожарные, это положительный показатель восприимчивости людей к вопросам культуры безопасности.

Основной причиной возгораний в жилом секторе остается неосторожное обращение с огнем. За минувший период зафиксировано больше 280 случаев, что составляет 35 процентов от общего количества пожаров.

Второй, не менее распространенной причиной является несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей – 271 случай, или 33 процента от общего количества пожаров.

Несмотря на уменьшение их числа, гибель людей увеличилась на 2,6 процента. Если в прошлом сезоне за отопительный период погибли 38 человек, то в этом – 39.

В трех пожарах погибли дети, из них двое детей находились без присмотра взрослых, один ребенок погиб вместе со своим отцом, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Не менее острой проблемой в отопительный период остается гибель и причинение вреда здоровью людей от угарного газа. За прошедший отопительный период от «незаметного убийцы» пострадали 54 человека. Одной из распространенных причин этого по-прежнему остается забитый нечищеный дымоход.

Еще 14 человек пострадали вследствие закрытой заслонки, это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого отопительного сезона.

Отравление угарным газом 11 человек получили в результате отсутствия тяги. К слову, эта причина является одной из опасных и непредсказуемых, особенно в осенний и весенний период когда температурный фон воздуха изменчив.

Официально отопительный периоды, завершился 17 апреля, однако в жилом секторе продолжают топить печи. Поэтому пожарные призывают граждан отнестись к вопросам пожарной безопасности со всей серьезностью и чрезвычайной ответственностью. Из-за человеческого фактора и несоблюдения требований безопасности статистика пожаров, гибели и ущерба здоровью людей периодически пополняется новыми фактами.

Бахыт Сарсембаева