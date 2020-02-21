Упасть, чтобы подняться

Ювелир, мастер декоративно-прикладного искусства, чеканщик, кузнец – это всё о нём, о человеке с железной силой воли, который прошёл через множество препятствий и нашёл себя.

Абылайхан Асылбай инвалид первой группы, однако трагическое стечение обстоятельств не сломило его, напротив, закалило характер и дало возможность начать всё с чистого листа. В 2017 году в нашей газете была опубликована статья о нём. Мы решили узнать, что нового произошло в жизни ремесленника с тех пор.

ЗА ГОДЫ ДО…

Родился Абылайхан Асылбай в 1963 году в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области. С детства он был активным и не мыслил ни одного дня без спорта. В 1982 году окончил профессионально-техническое училище в

Зайсане. Создал семью.

В конце 1990-х годов пошёл трудиться на стройку. Работа как раз из тех, что и опасна, и трудна. Но это нашего героя не остановило, нужно было зарабатывать и обеспечивать своих родных. Именно здесь с ним случилось непоправимое – он сорвался со строительного крана. Упав, Абылайхан получил тяжелейшие переломы, в том числе позвоночника. Врачи не пророчили ничего хорошего. В свои 34 года мужчина оказался прикованным к постели. При этом работодатель ушёл от ответственности.

Вскоре мужчину приютила родная сестра, проживающая в Семее. Здесь в состоянии почти полного бездействия он провел три года. Его дни, похожие друг на друга, тянулись в старом доме на окраине города. не чувствовал своего тела, лишь мог слегка шевелить пальцами. Положение дел кардинально изменилось, когда он решил противостоять боли и трудностям.

В качестве главного средства будущий мастер выбрал физические тренировки по методике Валентина Дикуля, циркача, который самостоятельно встал на ноги после перелома позвоночника. Соседи помогли ему, сделали тренажер. Выбиваясь из сил и превозмогая боль, он занимался на нём день за днём. Годы таких тренировок дали желаемый результат – мужчина снова смог сидеть.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАСТЕРА

Однако сидеть сложа руки наш герой и не желал, почти сразу решил заняться ремеслом. Начал с ремонта мебели, игрушек и прочих вещей. Как-то узнал об известном педагоге-этнодизайнере Даркембае Шокпарове. Он один из первых мастеров народных ремесел, начавший возрождать в Казахстане древнее искусство. Абылайхан Асылбай решил, что непременно должен стать его учеником, несмотря на то, что сам он находился в Семее и передвигался на инвалидной коляске, а его будущий наставник жил в Алматы. Но раз цель поставлена, её нужно достичь во что бы то ни стало. В очередной раз доказав всем, а главное – себе, что добиться можно чего угодно, он начал ходить на костылях.

Шесть лет понадобилось ему, чтобы освоить казахское народное ремесло. Возможно, этот срок мог оказаться больше, но умение создавать что-то своими руками у нашего земляка в крови – отец, дедушка и прадедушка были истинными мастерами своего дела, кто-то занимался кузнечным ремеслом, а кто-то – ювелирным.

– Даркембай Шокпаров научил меня не только ремеслу, но и жизни. К сожалению, в 2006 году его не стало, – говорит ученик известного этнодизайнера. – Недавно на новоселье пригласил в гости его сына Даулета Шокпарова. Он продолжает дело своего отца, руководит музеем прикладного искусства им. Д. Шокпарова.

Многие свои работы Абылайхан создавал из подручных материалов. В ход шло всё – центрифуга стиральной машины, консервные банки, старые монеты. В итоге из ненужного хлама получались вполне

изящные украшения и декор. Что немаловажно, каждое изделие ремесленника имеет казахский национальный колорит.

– Заказы от жителей поступают нечасто. В основном заказывают украшения, – поделился Абылайхан. – Обычно творю, когда приходит вдохновение, а потом презентую свои работы на выставках и конкурсах.

Отдельно стоит рассказать о его знаменитых кольчугах, которые он создает из проволоки. На создание такой железной рубашки требуется немало времени и сил. На первую он потратил три года. Но в итоге все израсходованные ресурсы оправдались, любой батыр захотел бы примерить эти доспехи, несмотря на то, что они весят 25 килограммов.

– Горжусь своими кольчугами, создал уже 11 штук. Многие раздарил. Раньше делал их с длинными рукавами, для этого требовалось около 50 тысяч колец. Они были тяжелыми, поэтому начал делать с короткими рукавами из 35 тысяч колец, – рассказывает мастер.

ТРИУМФ НАСТАЛ

Говорить о достижениях Абылайхана Асылбая можно долго. Для мастера особо памятна и дорога первая победа в 2011 году – главный приз II ежегодной общественной премии для людей с ограниченными возможностями «Самғау» в номинации «За достижение в области прикладного искусства» в 2011 году. Затем последовали и другие свершения, в том числе финал IV республиканского конкурса ремесленников Казахстана «Шебер» в 2012 году, Гран-при областного конкурса ремесленных изделий «Сувенир Востока» в 2015-м.

Кроме того, мастер из Восточного Казахстана принял участие в Международной специализированной выставке EXPО-2017 наряду с 16 умельцами с Востока и презентовал свои изделия гостям из других стран. Там он знакомился с иностранцами и понял, что история Великой степи им весьма интересна. Это вдохновило его на новые работы, а именно на создание копии «Золотого человека».

Для этого ему понадобилось более тысячи деталей, к слову, сделанных совсем не из золота, а из алюминия, кожи и других материалов и затем окрашенных в нужный цвет. В результате получились доспехи для воина ростом 180 сантиметров, их вес составил десять килограммов.

В областном историко-краеведческом музее Семея прошла его первая персональная выставка «Наследие Великой степи». Вниманию посетителей были представлены около 70 различных работ.

Ещё одним ярким событием можно назвать участие ювелира и кузнеца в проекте «100 новых лиц», в котором он стал финалистом, получив

11 тысяч 120 голосов.

После победы в этом проекте героя нашей статьи не раз приглашали в колледжи, университеты, Дома дружбы, музеи и другие организации для проведения встреч с представителями подрастающего поколения. Абылайхан никому не отказывал, делился своими знаниями, активно проводил для молодых людей мастер-классы.

Так, в прошлом году по приглашению акимата Зайсанского района Абылайхан Асылбай побывал на своей малой родине, встретился с молодежью, для которой стал ярким примером упорства и трудолюбия.

– Встреча прошла отлично. Во время этой поездки я подарил местному музею кольчугу, камчу и сувениры, сделанные своими руками. Это стало для них сюрпризом. Пообещал, что в будущем преподнесу им в дар полный комплект воинского оружия (бес қару), – поделился он.

По сей день мастер участвует практически во всех знаковых мероприятиях и выставках, проводимых в области.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДОМ

Сейчас Абылайхан Асылбай живёт с женой Абайгуль и дочкой в Семее, но уже не в том ветхом доме. Напомним, ранее сообщалось о том, что ремесленник с 2004 года стоял в очереди на жильё. В декабре прошлого года он наконец обрёл собственную квартиру.

Есть ещё одна цель, к которой стремится Абылайхан. Виртуоз декоративно-прикладного искусства мечтает открыть в Семее центр для людей с особыми потребностями.

– Говорю об этом уже на протяжении ряда лет, в ответ слышу «будет, поможем», но ничего не меняется, – отмечает ремесленник. – В этом центре можно было бы заниматься казахским народным ремеслом, создавать что-то новое. В городе проживают 13 тысяч людей с ограниченными возможностями. Многие из них чувствуют себя ненужными, буквально существуют, а не живут. Им необходимо место и дело, в котором они могли себя реализовать.

Надеемся, что многолетняя мечта Абылайхана Асылбая в скором времени претворится в жизнь.

Гульжан Естаева