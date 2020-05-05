Уникальный и долгожданный

К концу текущего года в Семее планируют ввести в эксплуатацию Центр ядерной медицины.

В ходе рабочей поездки в Семей аким Восточно-Казахстанской области Даниал

Ахметов поручил в десяти-дневный срок провести ревизию уже имеющегося оборудования и составить график ввода объекта в эксплуатацию.

– Появился ряд новых обоснованных предложений. В проекте предусмотрено новое оборудование. Но есть другой вопрос: здесь много оборудования, которое сегодня находится на складе. Необходимо в течение десяти дней создать дополнительно рабочую группу, которая проинспектирует наличие оборудования, сравнит с тем, что есть в проектно-сметной документации, чтобы не получилось, что оборудование, которое лежит здесь, в новом проекте также предусмотрено, и мы дважды купим одно и то же, – поручил Даниал

Ахметов. – Эту работу возглавит Управление строительства, а первым лицом является главный врач учреждения. Вы должны внимательно составить сличительную ведомость. На всю эту работу у вас есть десять дней. Если на это оборудование нет сертификата, это не означает, что только из-за отсутствия документа мы должны покупать новое. Лучше решить вопросы по его сертификации.

Работы финансируются в рамках реализации программы «Дорожная карта занятости» из республиканского и местного бюджетов. Генеральный подрядчик – ТОО «Фирма «Азия».

Напомним, строительство Центра ядерной медицины в Семее началось еще в 2012 году. Планировалось, что здесь будет налажено производство изотопов для получения радиофармпрепаратов для диагностики, а для пациентов с онкозаболеваниями разработана радиойодтерапия. Но открытие уникального центра, аналогов которому нет ни в одном городе Казахстана, несколько раз откладывалось на неопределенный срок.

Дело в том, что для создания радиофармпрепаратов специалисты должны работать с так называемыми короткоживущими радионуклидами, полный распад которых длится от нескольких дней до месяца. Поэтому после проведения каждой лечебной процедуры отработанная радиоактивная жидкость с изотопами должна скапливаться в специальных резервуарах в течение трех месяцев, а после замеров на радиоактивность ставшая безопасной вода будет сливаться в общую канализацию. Но в 2015 году специалистами было заявлено о несоответствии нормам безопасности. Установленные баки не имели сертификата испытания на взаимодействие с радиоактивными веществами, отсутствовали герметичность и датчики мониторинга радиационного фона.

За это время прошло несколько судебных процессов. Теперь предстоит завершить строительно-монтажные работы, докупить и установить необходимое оборудование для хранения жидких радиоактивных отходов.

– Здесь нужна тщательная эффективная работа. В значительной степени увеличен объем оборудования, но это продиктовано медицинской необходимостью. Медицинская общественность все обосновала, все прошло соответствующую экспертизу. Думаю, что в конце года не только восточноказахстанцы, но и весь Казахстан получит этот уникальный медицинский объект. Я убежден, что мы выполним всю эту работу в срок, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Флора Левина

Семей