«Умные города»: новый уровень развития

Четыре города Восточного Казахстана пополнят список «умных городов».

Инновационные проекты будут реализованы в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ, строительства, транспорта и безопасности.

Вопросы их внедрения обсуждены на встрече акима ВКО Даниала Ахметова с руководством регионального филиала АО «Казахтелеком».

Резиденты телекоммуникационной компании представили проекты внедрения концепции Smart city и Единой платформы видеонаблюдения в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Курчатове.

Так, Единая платформа видеонаблюдения региона предполагает объединение свыше 10,5 тысячи видеокамер, установленных в городах области, в том числе действующих камер «Сергек». Это

позволит обеспечить правопорядок и безопасность людей практически во всех общественных местах.

В регионе уже проходят тестовые испытания порядка трех тысяч видеокамер «Казахтелекома», которые регистрируют обстановку в зоне массового скопления людей. Они установлены в зданиях школ, детских садов, колледжей, больниц и в других общественных местах Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Курчатова, Абайского района.

Концепция Smart city призвана повысить эффективность работы всех городских служб. Ключевые характеристики умного города – комфорт, безопасность, продуктивность и экологичность.

Результативнее управлять городом поможет платформа Big Data – своего рода мозговой центр управления. Система позволит отражать данные об автотрафике в городе, ежедневном объеме пассажиропотока в общественном транспорте, загруженности школ и детских садов, анализировать криминогенную обстановку и проводить мониторинг исполнения бюджета.

По мнению Даниала

Ахметова, для внедрения системы Smart city необходимо создать модельный проект.

– Предлагаю на первом этапе разработать проект для Риддера – города со сложной внутренней структурой. Если система подтвердит свою эффективность, то сможем по аналогии внедрить ее в других городах региона, – отметил аким области.

К слову, стоимость реализации проекта в одном городе – свыше 3 млрд тенге. Однако, по расчетам независимых международных экспертов, система позволит сократить расходы и технологические потери в сфере ЖКХ, повысить безопасность и качество жизни. За пять лет совокупная эффективность составит свыше 5 млрд тенге.

Бахыт Сарсембаева