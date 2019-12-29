«Умная» экономия

Cпециально для школ Восточного Казахстана разрабатывается программа, которая сможет симулировать физические, химические и биологические опыты. Процессы будут транслироваться на интерактивную доску.

По словам акима ВКО Даниала Ахметова, это поз-волит развить функционал интерактивных досок, установленных в каждой школе региона.

– Мы не можем во все малокомплектные школы закупать огромное количество оборудования для опытов, – сказал Даниал Ахметов. – Но можем создать программу, которая в формате симулятора будет отображать все физические и химические процессы. Так мы улучшим образовательный процесс в наших школах.

Глава региона озвучил еще одно экономически целесообразное решение в образовательной сфере. Колледжам тоже нужно специальное профессиональное оборудование, чтобы студенты различных специальностей учились работать с современной техникой. Но зачастую стоимость оборудования непомерно высока, сложно приобрести такое для каждого колледжа.

– Во все колледжи мы не будем закупать по одному большому экскаватору стоимостью 280 тысяч долларов или по одному погрузчику по цене 110 тысяч долларов, или по одному крану. Все колледжи получат оборудование для повышения качества общеобразовательного процесса. Но технику для узконаправленных профессиональных навыков получит только одно учебное заведение с условием, что обучаться на нем смогут студенты всех колледжей, – добавил Даниал Ахметов.

Аким области подчеркнул, что уровень трудоустройства в регионе составляет 72 процента. За три года необходимо повысить его до 90 процентов. И вот каким образом. В ВКО планируется увеличить темпы строительства в два раза. В регионе вводится в эксплуатацию 438 тыс. квадратных метров жилья. По словам Даниала Ахметова, через три года эта цифра достигнет миллиона. Поэтому уже сейчас нужно восполнять дефицит учащихся на строительных специальностях.

– Компания KAZ Minerals будет осваивать богатое месторождение на Чукотке в России. Нам нужно подготовить 4000 специалистов для этого предприятия, чтобы они могли работать вахтовым методом, зарабатывать там большие деньги, а семьи строить здесь, у нас, – отметил Даниал Ахметов.

Еще одна проблема, которую, по словам главы региона, предстоит решить в будущем году, – это отток населения с приграничных территорий. Это Катон-Карагайский, Курчумский, Зайсанский, Урджарский и Тарбагатайский районы. В акимате готовят программу, которая предусматривает привлечение в эти населенные пункты 260 млрд тенге за пять лет. По информации Даниала Ахметова, в систему транспортной инфраструктуры приграничных районов будет направлено 65 млрд тенге, в жилищное строительство – 9 млрд тенге, в сферу образования – 11 млрд тенге, в сферу здравоохранения – 7 млрд тенге. Особое внимание будет уделено сельскому хозяйству, освоению новых земель и привлечению инвестиций.

– Эта программа не будет работать в ущерб другим районам, – подытожил Даниал Ахметов.

Кристина Кирдяпкина

Фото из архива редакции