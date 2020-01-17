Угроза миновала

В Семее уровень воды в Иртыше пошел на спад.

Об этом сообщил начальник Управления по ЧС Семея полковник гражданской защиты Бахытбек Байбуров.

– Обстановка стабилизировалась, на сегодняшний день уровень воды составляет 445 сантиметров, – сообщил главный спасатель Семея.

В понедельник из-за подтопления придворовой территории домов на острове Бейбітшілік сотрудники гражданской защиты эвакуировали восемь человек, трое из них – дети. Одну семью поселили в гостинице «Семей», другая разместилась у своих родственников.

– Резкий подъем уровня воды зафиксирован ночью 11 января, за сутки он поднялся на 92 сантиметра. 14 января начался спад, – рассказал Бахытбек Байбуров. – Совместно с акимом Семея Ермаком Салимовым и соответствующими службами мы совершили облет территории и пришли к выводу, что взрывные работы проводить не нужно. Круглосуточный мониторинг продолжается, жители могут вернуться в свои дома.

Флора Левина

Семей