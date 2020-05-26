Уважение и память поэту

Памятники казахскому поэту, философу и просветителю Абаю Кунанбайулы установлены во многих странах мира.

В марте 2014 года в центре китайской столицы в парке Чаоян состоялась торжественная церемония открытия памятника великому казахскому поэту Абаю Кунанбайулы.

На церемонии присутствовали министр иностранных дел Республики Казахстан Е. Идрисов, глава художественного музея «Цзиньтай», создатель памятника Юань Сикунь, посол Республики Казахстан в Китае Н. Ермекбаев, гости из разных стран и представители СМИ.

Инициатором идеи установки памятника в Пекине выступило Посольство Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

– За 22 года дипломатичес-ких отношений между двумя странами открытие памятника Абаю Кунанбайулы в Пекине является особенным вкладом в развитие двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества, – отметил глава внешнеполитического ведомства Казахстана Е. Идрисов.

Автором бюста является известный китайский скульптор Юань Сикунь, который подчеркнул, что официально устанавливая бюст Абая в парке Чаоян, увековечивается память и уважение к великому поэту.

После этого учащиеся Казахстана и Китая по очереди декламировали стихи Абая на казахском и китайском языках.

Стало традиционным проведение возле памятника казахскому поэту и просветителю Абайских чтений, в которых принимают участие представители дипломатического корпуса, казахской диаспоры, а также казахстанские и китайские студенты.

Марина Сорокина