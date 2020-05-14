Уважаемые земляки!

Вам наверняка известно, что благодаря своевременно принятым мерам и вашему ответственному отношению, в Восточном Казахстане значительно меньше, чем в других областях случаев заражения вирусом COVID-19. С первых дней пандемии, нашей главной целью остаётся сохранение жизни и здоровья жителей региона. Мы принимаем взвешенные и разумные меры, которые могут гарантировать отсутствие новых случаев заражения.



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Выходить из карантина ВКО будет следующим образом. С 12 мая во всех городах и районах, за исключением Семея, будет осуществляться поэтапный переход к рабочему режиму.

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С 12.05.2020 года приступят к работе объекты оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров площадью не более 500 м2. Салоны красоты, цветочные магазины.

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С 18.05.2020 года откроются салоны по продаже и ремонту компьютерной, бытовой техники. Торговые точки розничной реализации строительных материалов. Автосалоны, ломбарды, прачечные и химчистки. Спортивные объекты на открытых площадках, объекты общественного питания, при реализации дистанционной доставки и еды на вынос. Также возобновится работа ЦОНов, при условии предварительного бронирования очереди.

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Много вопросов поступило касательно посещения дачных участков. Разрешено посещение дачи на личном транспорте в четные и нечетные дни, включая субботу и воскресенье, а также праздничные дни.

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В случае улучшения ситуации, режим передвижения по пропускам будет отменён. Поскольку борьба с опасным вирусом не окончена, прошу вас проявить благоразумие, строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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Особо отмечу, что все этапы перехода к рабочему режиму будут зависеть от эпидситуации в области.

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В целом, завершение карантинного режима и возврат к обычной жизни предполагается в начале июня.

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области