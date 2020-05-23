Уважаемые земляки!

Как вы знаете, 16 мая Восточный Казахстан одним из первых в стране начал ослабление карантинных мероприятий. Ситуация с коронавирусом стабилизируется.

За прошедшую неделю в области, в частности в городе Семее, выявлен только 1 случай заболевания. В Усть-Каменогорске и других районах области новых случаев заболевания нет. Это дает нам основание приступить ко второму этапу. В соответствии с разработанным нами алгоритмом действий с 23 мая возобновляют работу детские сады и ЦОНы.

Восстанавливаются автобусные перевозки внутри области. Пока за исключением маршрутов, следующих в Семей. В ближайшее время мы ждем там стабилизации ситуации.

Я понимаю, что возвращение к обычному образу жизни для нас – это прежде всего восстановление работы всех предприятий, объектов малого и среднего бизнеса и получение гражданами средств для достойного образа жизни. Мы усиленно работаем над восстановлением экономики региона.

Практически все промышленные предприятия выходят на докарантинный уровень.

Более 65 процентов коммерческих объектов возобновили деятельность.

Приступили к работе рестораны, кафе и прочие объекты общественного питания. Мы внимательно следим за соблюдением санитарных норм. Опыт бесконтрольного снятия ограничений в других странах, таких как Чехия, Франция и Германия, привел к резкому всплеску вируса.

Поэтому с большой осторожностью подходим к этому вопросу.

Также у меня есть хорошая новость для жителей Усть-Каменогорска. С 23 мая, соблюдая нормы безопасности, можно будет свободно посетить любимые горожанами места отдыха в Горной Ульбинке, на Сибинских озерах, Бухтарминском водохранилище.

Во избежание новой вспышки инфекции, по рекомендации санитарно-эпидемиологической службы области, объекты оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров, крупные торговые дома и комплексы, развлекательные центры площадью свыше 2000 м2, а также кружки и артклубы до 1 июня не будут работать.

Дорогие земляки, напоминаю вам, что возвращение к привычному образу жизни в первую очередь зависит от каждого из нас. По стране продолжается распространение вируса. В случае вспышки КВИ в ВКО мы будем вынуждены вернуться к более жесткому режиму ограничений.

Берегите себя и своих близких!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области