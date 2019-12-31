Уважаемые восточноказахстанцы!

Поздравляю вас с наступающим 2020 годом!

Этот светлый праздник всегда был и остается символом новых надежд, благих начинаний, добрых перемен.

2019 год стал для страны периодом больших свершений. Мы стали свидетелями важнейших политических событий. И сегодня под руководством Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, сохраняя преемственность курса Елбасы, мы продолжаем созидательные дела на благо нашей Родины.

Я благодарен всем восточноказахстанцам, которые своим каждодневным трудом вносят вклад в решение общих задач, работая над развитием региона и страны в целом. Впереди нас ждет не менее насыщенный год! Юбилейные даты и знаменательные события, среди которых 25-летие Конституции и Ассамблеи народа Казахстана, 175-летие Абая Кунанбаева, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Всенародное празднование этих юбилеев станет подтверждением нашего единства, сплочённости и созидания.

2020 год пусть станет для каждого из вас временем благополучия и новых свершений. Принесёт здоровье, достаток и счастье в каждый дом! С Новым годом, дорогие земляки!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области