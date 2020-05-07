Уважаемые восточноказахстанцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества и 75-й годовщиной Великой Победы!

Эти государственные праздники являются данью уважения представителям поколения Победителей и символом преемственности традиций служения Отечеству.

9 мая — это день нашей общей Памяти. Это праздник тех, кто победил фашизм, возрождал страну из руин, кто по достоинству заслужил славу, почет и уважение.

Победа в Великой Отечественной войне стала возможной благодаря единству, братству и дружбе народов большой страны. У каждой семьи своя история тех трудных героических лет.

Из 180 тысяч восточноказахстанцев, ушедших на фронт, не вернулись с полей сражений 83 тысячи.

Память о них навсегда в наших сердцах.

109 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 24 стали полными кавалерами орденов Славы.

9 тысяч награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Именно они ковали победу в тылу.

Наш священный долг – свято хранить мир и счастье, завещанные нам. Чувствовать сопричастность к великой истории страны, нашему прошлому, настоящему и будущему!

Дорогие ветераны, труженики тыла! Уважение к вам – в сердце каждого из нас. Низкий поклон вам за мирное небо над головой.

Желаю вам долгие годы оставаться в строю победителей, сохранять всегда бодрость духа и хорошее настроение!

Пусть, как и прежде, не прерывается связь поколений нашей большой и прекрасной Родины – Республики Казахстан. Пусть мир и согласие царят на нашей земле!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области