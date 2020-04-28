Уважаемые восточноказахстанцы!

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт

Кемелевич Токаев опубликовал своё заявление. Как

отметил Глава государства, положение в мире остается сложным. Мировая экономика испытывает крупнейшее потрясение.

С учётом эпидемиологической ситуации, которая складывается в Казахстане, и на основании предложения Государственной комиссии Президент Республики Казахстан принял решение о продлении в стране режима чрезвычайного положения до 11 мая.

Благодаря заранее принятым мерам в Восточном

Казахстане удаётся сдерживать стремительное распространение коронавирусной инфекции. К сожалению,

количество случаев заражения COVID-19 продолжает расти в соседних регионах. Угроза сохраняется.

В условиях режима ЧП мы смогли сохранить экономическую активность крупных промышленных предприятий ВКО. В целом, все структуры жизнеобеспечения области продолжают работать. С высоким темпом ведётся строи-

тельство социально важных объектов, ремонт дорог, благоустройство территорий. На особом контроле в регионе находится реализация инфраструктурных проектов по программе «Дорожная карта занятости» с созданием

20 тысяч рабочих мест.

Особо отмечу, на сегодняшний день в рамках исполнения поручения Главы государства по выполнению социальных обязательств перед населением порядка

220 тысяч восточноказахстанцев получили пособия в размере 42500 тенге.

На всех блокпостах эффективно функционируют «зелёные коридоры», посредством которых осуществляется поставка в города и районы продуктов первой необходимости. Жители могут беспрепятственно совершать поездки на дачные участки. Многие объекты сферы услуг работают в онлайн-режиме. Главное требование – сохранять социальную дистанцию и осуществлять дезинфекцию.

Дорогие земляки, ради здоровья наших близких мы должны проявить терпение и ответственность. Если в течение 10 дней эпидситуация в регионе останется стабильной, не возникнут новые случаи заражения коронавирусом, мы сможем смягчить режим карантина. Это означает, что ряд предприятий сферы услуг смогут вернуться к прежнему режиму работы.

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области