Уважаемые восточноказахстанцы

От всей души поздравляю всех мусульман с началом священного месяца Рамазан!

Рамазан – это время духовного очищения. Он вселяет в сердца людей надежду и

любовь, укрепляет стремление к добру и миру, побуждает к созиданию, милосердию и заботе о ближних. В это время люди стремятся совершать благие дела, помогать нуждающимся. Пусть все молитвы, произнесенные в священный месяц Рамазан, будут услышаны! Уверен, что вместе мы сможем преодолеть этот трудный период, выпавший

на долю народа Казахстана и всего мира. Наша главная ценность и богатство – здоровье нации, межэтническое и межрелигиозное согласие!

Желаю каждой семье крепкого здоровья, достатка, благополучия и процветания!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области