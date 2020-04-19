Уважаемые восточноказахстанцы!

Искренне поздравляю вас с праздником Светлой Пасхи.

Этот великий христианский праздник несет в себе веру, радость, добро и справедливость, любовь и согласие. Пасха объединяет всех нас на основе традиционных духовных ценностей, побуждает к совершению добрых дел, состраданию и милосердию.

Желаю вам здоровья, процветания, душевного спокойствия, благополучия и уверенности в настоящем и будущем.

Сейчас, в условиях чрезвычайного положения, связанного с распространением коронавирусной инфекции, призываю встретить праздник дома, в кругу близких и родных, воздержаться от посещения храмов, ведь любовь к ближнему и вера, в первую очередь, у нас в сердце. Это вынужденное ограничение необходимо для нашей с вами безопасности, защиты жизни и здоровья.

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области