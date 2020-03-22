Уважаемые

восточноказахстанцы!

Поздравляю вас с праздником весеннего обновления – Наурыз мейрамы!

С глубокой древности этот праздник олицетворяет непрерывную связь времен и поколений, является символом добра, мира и единства.

Сейчас, в условиях чрезвычайного положения в стране, нашему народу важно сохранить крепкий фундамент дружбы, доверия и взаимопонимания. А самое главное – не поддаваться панике и соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса в Казахстане.

Отметьте праздник дома в кругу своих родных и близких! Пусть Наурыз мейрамы принесет только счастье и радость! Здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области