Убытки возместят

В село Коктал Урджарского района прибыла специальная ветеринарная комиссия для выяснения причин падежа скота.

Напомним, в селе Коктал зарегистрирована гибель 253 голов КРС. Убытки понесли владельцы домашних подворий и четыре крестьянских хозяйства.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства РК, 20 апреля в Урджарский район выехала специальная комиссия, в состав которой вошли руководители Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК и Управления ветеринарии ВКО.

– 17 и 20 апреля отобраны пробы и направлены в Урджарскую районную ветеринарную лабораторию и Семейский региональный филиал РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория». Получены предварительные отрицательные результаты реакции преципитации, микроскопии и бактериологии, – сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

Продолжаются исследования – биопроба, в результате которых появится возможность поставить диагноз и определить причину гибели животных. Комиссия держит под контролем эпизоотическую ситуацию в регионе.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, обратившись к жителям села Коктал на своих официальных страницах в социальных сетях.

– По моему поручению в Урджарский район прибыла специальная комиссия во главе с руководителем управления ветеринарии, которая на месте выясняет причину случившегося, – написал Даниал Ахметов на своей странице в Facebook. – Так как в настоящее время на территории региона введён режим карантина, меры безопасности в районах и селах максимально усилены. Понимаю, что жители села находятся в страхе, ожидая результатов анализа. Учитывая чрезвычайное положение в стране, хочу сказать, что, какими бы ни были результаты анализов, помощь будет оказана всем. Все убытки будут возмещены. Мы вместе справимся с этой проблемой.

По решению главы региона для граждан, понесших убытки, будет предусмотрена компенсация: по 260 тысяч тенге – за единицу крупного рогатого скота, по 150 тысяч тенге – за годовалое животное (приплод 2019 года) и по 50 тысяч тенге – за молодняк.

Отметим, по информации Министерства сельского хозяйства РК, в Коктальском сельском округе насчитывалось около 3 тысяч голов крупного рогатого скота, 3,6 тысячи голов мелкого рогатого скота и 629 голов лошадей.

– В соответствии с планом ветеринарных мероприятий осенью прошлого года и в начале 2020 года большая часть скота в округе получила прививки против опасных болезней. В частности, против ящура вакцинировано 3235 голов КРС и 2 тысячи голов МРС, против сибирской язвы – более 2 тысяч голов КРС и 650 голов МРС, против эмкара – 1,3 тысячи голов КРС, – пояснили в ведомстве.

Гульжан Естаева

Урджарский район