Тысяча весенних цветов

Тысячу тюльпанов и роз подарили женщинам Усть-Каменогорска в Международный женский день.

Представительницам прекрасного пола вручали цветы и открытки прямо на улицах, остановках и даже в общественном транспорте.

Праздничную акцию «Цветы любимым!» провели представители Молодежного ресурсного центра Усть-Каменогорска и молодежного крыла Jas Otan.

– Это ежегодная акция, которую мы проводим в преддверии Международного женского дня, – рассказывает директор Молодежного ресурсного центра Усть-Каменогорска Сырым Кайсарбеков. – Вручаем цветы, поздравляем представительниц прекрасной половины человечества с праздником весны.

Многие из дам были приятно удивлены неожиданными подарками и поздравлениями, с удовольствием принимали цветы.

– Было очень приятно получить поздравления на улице от незнакомых людей, – делится жительница Усть-Каменогорска Варвара. – Ребята молодцы, что организовали такую акцию.

Молодые активисты областного центра продолжили поздравлять представительниц прекрасного пола в общественном транспорте. Активисты в трамвае пели под аккомпанемент гитары. Ребята в сопровождении ростовых кукол поздравили всех дам с Международным женским днем, исполнили несколько песен и вручили прекрасным пассажиркам цветы и открытки.

– Мы решили поздравить матерей, сестер, бабушек и просто всех женщин и девушек нашего города с 8 Марта, поднять им настроение в этот день, – рассказывает представитель Молодежного ресурсного центра Усть-Каменогорска Темирлан Базылханов. – Желаем всем им женского счастья, любви и благополучия.

Дамир Омаров