Турнир памяти

В спорткомплексе села Курчум прошел межрайонный турнир по волейболу в память о Гульжамал Мулюковой, отдавшей много лет государственной службе.

Участие в турнире приняли юниоры 2005–2006 года рождения, всего 9 команд, включая сборные 4 соседних районов. По итогам игр первое место присуждено сборной Кокпектинского, второе – Курчумскому, третье – Жарминскому и четвертое – Катон-Карагайскому районам. Лучшим нападающим признан Максим Бритаусов (Кокпекты), лучшим защитником – Каирбек Бату (Курчум), лучшим связующим – Нурторе Толеухан (Жарминский район).

Всем победителям вручены кубки, сувениры и денежные призы.

Бек Нигметов

Курчумский район