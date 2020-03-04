Турнир для всезнаек

Фантастические роботы уже давно стали частью реальной жизни юных вундеркиндов из Глубоковского района.

Школьники в очередной раз порадовали и удивили своими талантами в районном этапе IT-чемпионата Skills for geeks, который прошел в Уваровской средней школе.

Чтобы стать обладателями заветной путевки на областной чемпионат, в районном этапе программирования и управления роботами состязались около 200 юных интеллектуалов.

Оценивать уровень знаний ребят пригласили независимых представителей образовательных, научных и общественных организаций. Они особо подчеркнули, что такие соревнования не только актуальны и позволяют школьникам узнавать и постигать новое, но и оттачивают умение работать в команде.

К церемонии открытия турнира хозяева площадки подготовились основательно. Уваровские ребята в образе роботов подготовили зрелищный флешмоб, вокалисты зажигательно исполнили попурри, а танцевальная группа поразила всех оригинальным Robot-dance.

Чемпионат проводился по спортивной робототехнике в категориях: «Гонка по линии», «Сумо», «Кегельринг», «Кегельринг квадро», «Сумо шагающих роботов» и «Танковый биатлон», а также в направлениях «3D-моделирование», «Программирование», «Программирование устройств на микроконтроллерах Arduino».

На суд жюри юными вундеркиндами были представлены проекты электронного охранника, чертежника, мойщика полов, а также военный автомобиль, смарт-проводник для людей с полным и частичным нарушением зрения.

Ребята в полной мере проявили все свои знания, полученные на уроках ІТ-технологий. И если в кабинетах, где проходили соревнования по программированию и 3D-моделированию, юные гении в полной тишине сосредоточенно выполняли задания, то в спортивном зале, где проходила битва роботов, витал дух напряженной борьбы – каждый хотел оставить победу за своей командой.

– В школе мы уже второй год изучаем программирование и робототехнику, – говорит ученик седьмого класса Никита Половин. – Это очень интересно и увлекательно. Думаю, после школы пойду учиться на программиста.

Глядя на горящие глаза этих увлеченных ребят, можно с уверенностью сказать, что будущее казахстанской науки – в надежных руках.

По итогам чемпионата в районную сборную для участия в областном этапе прошли школьники, занявшие первые места. Это учащиеся Уваровской средней школы, Предгорненской средней школы – детского сада, Верхнеберезовской средней школы, Предгорненской сш № 1. Победители и призеры награждены ценными подарками и медалями.

Также учащиеся школ представили девять научных проектов для отбора на областной IT-фестиваль New Generation.

– Это было очень круто! Это было мощно! Очень напряженная борьба на этом конкурсе, мы безгранично счастливы и горды собой, что нам удалось выйти в финал, – озвучили общее мнение победители районного тура, учащиеся Уваровской средней школы.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район