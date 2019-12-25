Три экзамена для врачей

Повышение квалификации медицинских работников – одно из основных слагаемых модернизации системы здравоохранения Восточного Казахстана.

Руководитель областного управления здравоохранения Ильяс Мухамеджан сообщил, что со следующего года врачи будут обучаться по трехуровневой системе.

На первом этапе пройдут переподготовку на базе Медицинского университета в Семее и ведущих казахстанских клиник 1500 специалистов. Второй уровень предполагает участие 1300 медиков в мастер-классах и их полугодовую стажировку в ведущих медицинских клиниках Англии, Израиля, Италии, Литвы, России, Польши, Кореи, Украины.

Третий уровень предполагает учебу за рубежом квалифицированных специалистов региона с учетом имеющегося высокотехнологичного оборудования, а также обучение навыкам современного менедж-

мента организаций здравоохранения и навыкам работы в информационных системах.

– С 2020 по 2023 год планируется обучить медработников области по таким направлениям, как акушерство и гинекология, педиатрия, кардиохирургия и кардиология, нейрохирургия и неврология, травматология, онкология, неотложная медицина, реабилитология и ПМСМ, – сказал Ильяс Мухамеджан.

Кроме того, предусмотрена переподготовка специалистов родовспоможения районного звена для подготовки к переводу на второй уровень регионализации родовспоможения и детства.

Ильяс Мухамеджан подчеркнул, что при обучении специалистов особое внимание будет уделено проблемам материнства и детства, хронической заболеваемости.

На сегодня высокая потребность в медицинских услугах у детского населения отмечается по таким направлениям, как болезни органов дыхания, нервной системы, пищеварения и глаз; у взрослого населения – болезни системы кровообращения, органов дыхания, онкологии, мочеполовой системы, костно-мышечной системы.

Главный врач региона констатирует:

– В течение последних пяти лет снизились показатели материнской смертности на 58,9 процента (с шести до трех случаев), а также младенческой смертности – на 28 процентов. Но, к сожалению, пока они остаются выше республиканских.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников