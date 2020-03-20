Три неотложных вопроса

Старожилы села Курчум обозначили три вопроса, требующих неотложного решения.

По их мнению, давно настало время решить проблему безводья села Курчум в летние месяцы, когда нужно поливать грядки с овощами, картофель, плодовые деревья. Абсурдность ситуации в том, что рядом с селом протекает полноводная река. Чтобы наполнить поливные арыки, необходимо направить водный поток в канал, питающий село.

Произойдет это, если построить отводной шлюз, регулирующий уровень и направление основной речной протоки. Казалось бы, не такой уж сложный и затратный по нынешним временам проект, но реализация его год за годом откладывается, а ситуация сохраняется. Более того, с течением времени она все более усугубляется. Из-за обезвоживания в селе снизился уровень грунтовых вод, вследствие чего не стало воды в придомовых колонках местных жителей…

Чтобы добраться до воды, многим пришлось устанавливать новые колонки с более глубокими скважинами. Цепь звеньев актуального вопроса находит продолжение: из-за проблем с поливной водой часть местных жителей попросту отказалась от огородов, что отразилось на их продуктовой обеспеченности, а также ценах на картофель и овощи. Таким образом, проблема имеет еще и социальный характер.

В топе других актуальных тем районного центра – отсутствие центрального теплообеспечения многоквартирных домов. В селе два микрорайона с двух- и трехэтажными домами. Хозяева некогда благоустроенных квартир уже более двух десятков лет вынуждены отапливать их с помощью печей. Торчащие из окон, балконов и стен дымящие трубы представляют привычную, но далеко не эстетичную картину. Ежедневный подъем на этажи с дровами и углем, вынос печной золы – сегодняшний быт населения. Как справедливо считают хозяева квартир, необходимо реанимировать прежнюю теплосистему, включая котельную, простаивающую много лет.

Жилищно-коммунальная сфера районного центра отягощена еще одной серьезной проблемой – полным износом канализационно-очистного сооружения. Кстати, находится этот объект близ реки Курчум. В нее и сбрасываются канализационные стоки… Налицо усугубление экологического вопроса – загрязнение вод реки Курчум. Изменить ситуацию возможно только при условии строительства и сдачи в эксплуатацию нового очистного сооружения.

Отвечая на прозвучавшие вопросы старожилов-ветеранов (они все являются почетными гражданами Курчумского района) по озвученным проблемам, аким района Дулат Кажанов сообщил, что ведется работа по их решению.

Обнадеживает и тот факт, что долгожданное строительство моста через Бухтарминское водохранилище начнется в текущем году. В целом у района хорошие перспективы социально-экономического развития. Чтобы они стали реальностью, необходимо каждому добросовестно трудиться на своем рабочем месте.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район