Три госпиталя за две недели

Государственная комиссия по ЧП заявила о начале строительства трех быстровозводимых инфекционных больниц в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Несмотря на хозяйничающую в мире пандемию и временные неудобства карантина и ограничительных мер, неделя в Казахстане началась со вселяющей оптимизм новости. Отечественные ученые разработали тест-системы для выявления COVID-19.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствовал это достижение специалистов Национального научного центра особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева и Национального центра биотехнологии.

«Поздравляю коллективы двух ведущих отечественных научных институтов с большим достижением – собственной разработкой диагностических тест-систем для определения коронавируса COVID-19… Удалось в сжатые сроки создать жизненно необходимые тесты, которые соответствуют всем установленным международным стандартам. Ваши достижения демонстрируют высокую конкурентоспособность отечественной биомедицинской отрасли и перспективность ее разработок в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции в мире. Уверен, что разработанные тесты помогут сохранить жизнь и здоровье тысячам казахстанцев», – говорится в поздравлении Главы государства.

Глава Всемирной организации здравоохранения по Европейскому региону Ханс Клюге одобрил действия Казахстана по противодействию пандемии коронавируса.

Решение о строительстве больниц разъяснил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

– В летние месяцы эпидемиологи ожидают спад темпов, но не полного прекращения эпидемии. Некоторые эксперты не исключают её повторного сезонного подъема осенью этого года. Именно поэтому особую важность для нас имеет всесторонняя готовность к полноценному оказанию медицинской помощи всем нуждающимся как в период пика эпидемии, так и в долгосрочном периоде, – рассказал министр.

По его информации, в среднем пациенты проводят в инфекционных больницах 3-4 недели. Также высок риск заражения сотрудников служб, задействованных в жизнеобес—

печении населенных пунктов, – медиков, полицейских, военных. Поэтому потребуются специальные больницы.

– Очень важно, чтобы они соответствовали требованиям инфекционной безопасности: боксированные палаты, особая система вентиляции, в том числе с отрицательным давлением в реанимационных палатах, шлюзовое деление на «чистые» и «грязные» зоны. Такие быстровозводимые больницы были использованы в Китае. Мы видим, какая тяжелая нагрузка идет на обычные больницы в США, Италии и других европейских странах. Во многих из них вынуждены использовать неприспособленные объекты, спортивные сооружения без необходимых технологий инфекционной безопасности пациентов и медперсонала, – отметил ЕлжанБиртанов.

С учетом этого Министерство здравоохранения внесло предложение о необходимости срочного строительства как минимум трех быстровозводимых инфекционных

больниц (по 200-300 мест на первом этапе) в крупных городах – Нур—Султане, Алматы и Шымкенте. За реализацию проектов отвечают местные исполнительные органы. Завершить строительство планируется в кратчайшие сроки – за 15-20 дней.

Каким же образом наши строители смогут реализовать проекты в сжатые сроки? На этот вопрос ответил руководитель одной из строительных компаний. В первую очередь он отметил, что по понятным причинам нужно строить из того, что есть в стране.

В Нур-Султане используют модульные блоки, которые готовились для возведения жилого комплекса.

– Эта немецкая технология ускоренного домостроения при минимальных ценах позволит эксплуатировать госпиталь длительный срок в суровых климатических условиях в отдалении от города, – рассказал строитель.

Для Алматы также будет использован жилой блок. А вот в Шымкенте из-за схожего климата за основу, скорее всего, возьмут опыт Узбекистана.

– Наша задача – за две недели в три смены с минимальными затратами построить три госпиталя, чтобы помочь медикам спасти как можно больше наших граждан, – заявил руководитель строительной компании.

Что же касается ситуации с коронавирусом в Казахстане на данный момент, то министр Биртанов считает, и в этом ему помогает статистика, что принятые в стране жесткие карантинные меры позволили снизить темпы распространения инфекции с 52% прироста (в конце марта) до 12%.

– Вместе с тем отмечается рост общего количества заболевших в нашей стране. Опыт других стран позволяет прогнозировать, что основной период заболеваемости придется на апрель-май, с пиком в первой половине апреля. В этот период мы прогнозируем 3500 заболевших, – сказал глава Минздрава.

Сейчас по стране развернуто 3920 инфекционных коек для лечения больных и 7300 так называемых провизорных коек для пациентов с подозрением на вирус. Работают реанимационные отделения для приема 180 тяжелых больных, оснащенные 170 аппаратами искусственной вентиляции легких и 38 аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации крови.

Айгуль Биданова

Нур-Султан