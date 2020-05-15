Три войны танкиста Шулико

Михаил Михайлович Шулико прошел три войны. Был серьезно ранен, но выжил. Судьба не раз спасала в бою смелого солдата.

Фронтовик родом из Днепропетровской области, но большая часть его жизни связана с Казахстаном. Выросший в простой крестьянской семье, рано познавший тяжелую работу, он хорошо знал особенности сельской жизни и сложность крестьянского труда.

После окончания школы юноша вступил в комсомол и отправился, как и многие молодые люди со всего Союза, поднимать целину. Работал парторгом в колхозе села Тарханка нынешнего Глубоковского района. Прошел обучение на курсах трактористов, ему доверили работать на тяжелом гусеничном агрегате.

В 1935 году 21-летний Михаил Шулико был призван на службу в ряды Красной Армии. Его, имевшего среднее образование, сразу направили в полковую школу для обучения на механика-водителя танка. Вначале он проходил службу в Харькове, но, в связи с обострением военно-политического положения СССР с Японией, танковую дивизию в 1936 году тайно перебросили на Дальний Восток. В июле 1938 года прошли ожесточенные бои на озере Хасан. В Японии эти события именовались «инцидент у высоты Чжангуфэн».

Затем танковую дивизию направили в Ленинградскую область – назревал военный конфликт на советско-финской границе. Ждать долго не пришлось. С ноября 1939-го по март 1940 года танковый полк, где проходил службу старшина Шулико, принимал непосредственное участие в боевых действиях.

После этого Михаил Михайлович был демобилизован, вернулся в колхоз. Но мирную жизнь советских людей нарушило нападение фашистской Германии. И снова на фронт. Танкист сразу попал в бои, которые шли в районе Одессы. Завязались они на дальних подступах к городу еще в начале августа 1941 года и продолжились до октября.

В ноябре танковую часть срочно перебросили на оборону Москвы. Начиная войну против Советского Союза, Гитлер и германский генеральный штаб самонадеянно заявляли, что немецко-фашистские войска будут в Москве через две-три недели. Они надеялись завершить восточный поход так же молниеносно, как и предыдущие военные компании в Западной Европе. Планируя так называемый блицкриг (молниеносную войну), гитлеровское руководство рассчитывало с ходу через Смоленск прорваться к советской столице.

Экипаж танка Т-34 во главе со старшиной Шулико сражался мужественно. В одном из боев в гусеницу танка попал бронебойный снаряд, членам экипажа под огневой атакой удалось заменить трак, и боевая машина вновь ринулась в бой. Пулемет башенного стрелка уничтожил несколько вражеских цепей. За этот бой все члены экипажа были представлены к медали «За отвагу».

Гитлеровцы рвались к Москве, ставя все на карту. Советские воины грудью встали на защиту столицы, проявляли невиданный героизм и стойкость, защищая каждую пядь родной земли. За мужество и храбрость, проявленные во время обороны и контрнаступления Красной Армии под Москвой, Михаил Михайлович награжден орденом Красной Звезды.

Военные действия продвигались в западном направлении. Несмотря на поражение под Москвой, немцы оказывали ожесточенное сопротивление в сражении за Ржев, которое затянулось более чем на год. В одном из боев лета 1943 года танк механика Шулико получил прямое попадание снаряда. Из четырех членов экипажа двое, радист и механик-водитель, получили тяжелые ранения, но чудом остались в живых.

Военно-врачебная комиссия признала старшину Шулико негодным к дальнейшей службе, и его комиссовали. Возвратившись домой, фронтовик продолжил работать в колхозе, где в основном трудились женщины и дети. Истощенное за годы войны село ждало помощи. И снова, как и в боях, Михаил Шулико был в первых рядах. Трудился старательно, самоотверженно, на совесть. Долгое время был председателем колхоза в Таврическом районе. Под его руководством хозяйство стабильно добивалось больших успехов во всех отраслях.

…Сегодняшнее поколение жителей села Тарханка свято чтит память о боевых и трудовых подвигах своих земляков, воевавших в годы Великой Отечественной войны и поднимавших страну из руин. И эта память – на века…

Бахыт Сарсембаева