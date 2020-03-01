Три важных шага

Запущенный в Семее проект «Сохраняя наследие» будет реализовываться в три этапа.

В рамках Дня благодарности и 25-летия Ассамблеи народа Казахстана члены общественного объединения немцев «Возрождение» совместно с городским Домом дружбы запустили проект «Сохраняя наследие». Таким образом они намерены объединить усилия в сохранении богатого культурного наследия страны, традиций, обычаев, многообразии языков.

Проект состоит из нескольких пунктов, и один из них – изучение работы этнокультурных центров, действующих при городском Доме дружбы, поиск новых направлений и идей для повышения деятельности.

– Сейчас начали работать над реализацией первого направления, которое мы называем «Мозговой штурм», – говорит член общественного объединения немцев «Возрождение» Мария Горбачева. – Хотим собрать представителей всех этнокультурных центров, обсудить нашу деятельность, новые устремления, новые методы.

Как отмечают организаторы, направлений для реализации потенциала этнокультурных центров больше чем достаточно. Благотворительность, со-циальное направление, экология и другие.

– Нынешний год проходит под эгидой Года волонтеров, – говорит член русского социально-культурного центра Владимира Соловьева. – Это прекрасная возможность предложить свою помощь, стать полезными. Нам очень интересна инициатива наших коллег, мы рассмотрим предложенные ими идеи и внесем свои предложения. Общими усилиями удастся сделать гораздо больше.

Второй этап реализации проекта члены общественного объединения немцев «Возрождение» намерены посвятить ярким личностям, внесшим большой вклад в социально-экономическое, культурное и духовное развитие Семея. Будут организованы встречи и круглые столы с участием студенческой молодежи.

Конференция «Один народ, одна страна, одна судьба» станет заключительной частью проекта «Сохраняя наследие». В рамках 25-летия АНК организаторы намерены изучить опыт работы Ассамблеи народа Казахстана, для сохранения единства многонационального народа. В преддверии Дня благодарности проходят встречи с семейчанами, чьи родные и близкие в свое время были депортированы.

Проект будет реализовываться на протяжении всего года, по его итогам организаторы намерены снять фильм о работе городского Дома дружбы и этнокультурных центров, а также выпустить специальный буклет и журнал.

Флора Левина

Семей