Трансформация колледжей

Даниал Ахметов призвал бизнесменов региона оснастить оборудованием базовые колледжи, ориентированные на профессии будущего.

На очередном заседании областного акимата, прошедшем под председательством акима ВКО Даниала Ахметова, был рассмотрен вопрос о реализации областного плана мероприятий по развитию технического и профессионального образования на 2019–2021 годы.

Руководитель управления образования Сайрангуль Жумадилова сообщила, что на реализацию областного плана мероприятий по развитию ТиПО на 2019 год из бюджета выделено порядка 1,5 млрд тенге.

С ее слов, специальной комиссией, созданной по поручению главы региона, были определены десять базовых колледжей, которые обучают по таким перспективным направлениям, как информационные технологии, энергетика, металлургия, геология, строительство, сельское хозяйство и другие.

Комиссией составлен перечень учебного оборудования, необходимого для профилизации колледжей и их оснащения в соответствии со стандартами WorldSkills в рамках реализации республиканского проекта «Жас маман».

По словам Сайрангуль Жумадиловой, за счет местного бюджета и с помощью промышленных площадок области на базе трех колледжей открыты Центры компетенций, оснащенные оборудованием нового поколения.

– С февраля будущего года в Центрах компетенций пройдут обучение 1450 учащихся из 32 колледжей по 12 специальностям, – пояснила она.

Также для 14 колледжей приобретено 32 кабинета новой модификации на общую сумму 224,5 млн тг.

Даниал Ахметов заметил, что студенты, к примеру, строительных колледжей не умеют работать на современном экскаваторе или погрузчике, потому что их просто нет в учебных заведениях.

– Мы не имеем возможности всем восьми колледжам строительного профиля приобрести такую технику, стоимость которой свыше 88 миллионов тенге. Поэтому компании, занимающие нишу в строительной отрасли, должны быть тоже заинтересованы в том, чтобы их будущие кадры получили квалифицированные навыки работы на технике. В этом важном вопросе должны принять участие все системообразующие предприятия региона и крупный бизнес, – сказал аким ВКО.

Кроме укрепления материально-технической базы ведется работа по усилению подготовки профессионального мастерства WorldSkills не только в стенах местных учебных заведений, но и в республиканских и зарубежных колледжах.

– В рамках меморандума о сотрудничестве между Управлением образования ВКО и Министерством образования Республики Татарстан 20 студентов колледжей ВКО посетили Центры компетенций в Казани и прошли стажировку по нескольким специальностям, – отметила руководитель управления образования.

Все принимаемые меры, по словам Сайрангуль Жумадиловой, дают свои положительные результаты. Факты говорят за себя. В этом году команда Восточного Казахстана стала призером республиканского чемпионата WorldSkills. Буквально на днях студент Электротехнического колледжа Семея завоевал второе место в чемпионате WorldSkills среди стран СНГ по компетенции «Электромонтажные работы».

Все призеры республиканского уровня поедут защищать честь области и страны на международных чемпионатах, которые пройдут в 2020 году в Австрии и ОАЭ.

Как отметил Даниал Ахметов, 90 процентов побед в соревнованиях WorldSkills принадлежат студентам Электротехнического колледжа Семея. Соответственно, на его базе необходимо организовать цикл семинаров для преподавателей других профессиональных учебных заведений области для обмена опытом.

Для справки, в регионе действуют 82 колледжа, обучающих студентов по 112 специальностям. На сегодня из четырех тысяч учащихся 59 процентов обучаются по госзаказу, который ежегодно увеличивается на 10 процентов. Общий объем государственных образовательных заказов на 2019–2020 учебный год составил 7910 мест, из которых 1605 – для детей из малообеспеченных семей.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета