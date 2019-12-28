ТРАГЕДИЯ НА ВЗЛЕТЕ

Вчера, 27 декабря, сразу после вылета из аэропорта Алматы разбился самолет авиакомпании Bek Аir, выполнявший рейс Алматы – Нур-Султан. Погибли 12 человек. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в Республике Казахстан.

Тревожные новости – сначала обрывочные о том, что борт пропал с радаров, а затем официальные с первыми подробностями аварии – появились с раннего утра. Министерство индустрии и инновационного развития сообщило, что, вылетев согласно расписанию, Fokker-100 в 07:22 при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением на территории Алматинской области, Талгарского района, между населенными пунктами Гульдала и Альмерек. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не произошло.

Свои соболезнования родным погибших в авиакатастрофе выразили Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент поручил привлечь виновных к строгой ответственности в соответствии с законом. МВД начало досудебное расследование по статье 344 части 3 УК РК – «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта». Премьер-министр РК Аскар Мамин возглавил Правительственную комиссию, которая прибыла на место ЧП.

– На взлетно-посадочной полосе обнаружили два последовательных касания хвостовой частью воздушного судна с интервалом 300–400 метров, – рассказал на брифинге в Алматы заместитель Премьер-министра Роман Скляр. – То есть при взлете воздушное судно дважды задело хвостовой частью полосу. Либо это ошибка пилота, либо технические причины. В ее конце самолет развернуло вправо, шасси к этому времени уже убрали, то есть борт пытался взлететь, но произошел резко крен вправо, самолет столкнулся с забором и частным домом, в котором никого не было. Воздушное судно разбилось на две части. В основном погибли пассажиры, которые были в носовой части.

На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. МВД опубликовало список погибших. Это командир воздушного судна Марат Муратбаев (1962 года рождения), а также пассажиры Николай Асташов (1971 года рождения), Рустем Кайдаров (1940 года рождения), Бауржан Калиев (1974 года рождения), Базархан Карибаева (1951 года рождения), Аршат Исина, Абай Нурбеков (1986 года рождения), Сания Аманжол. Они скончались на месте ЧС. В здании аэропорта Алматы скончались Дана Круглова (1984 года рождения) и Каирхан Туматов (1955 года рождения), позже в больнице – Имина Оспанова (1963 года рождения) и Валерий Ануфриев.

В стационары Алматы с различными травмами доставили 49 пострадавших (в том числе 9 детей), 18 из них – в тяжелом состоянии, среди них – второй пилот Миржан Мулдакулов.

На разбившемся самолете находились четыре иностранца: украинцы Юрий Сон и Яна Сон, Маг Клыков из Кыргызстана и Нурлан Маулин из Китая.

На данный момент сертификаты эксплуатанта и летной годности авиакомпании Bek Аir приостановлены до выяснения обстоятельств падения самолета. Согласно расписанию рейсов аэропорта Усть-Каменогорска Bek Аir обеспечивал по понедельникам и четвергам на самолетах Fokker-100 рейсы из областного центра в Нур-Султан (в 16:20) и в Алматы (в 21:00).

В Bek Аir зарегистрировано 9 бортов. Сертификат летной годности разбившегося воздушного судна был выдан в мае 2019 года. Дата выпуска этого борта – апрель 1996 года, то есть на момент крушения возраст воздушного судна составлял 23 года.

Роман Скляр отметил, что бортовые самописцы найдены и изымаются для исследования. Будут привлечены специалисты Международного авиационного комитета, самописцы будут расшифрованы с их участием.

– Я хочу выразить соболезнования от имени Правительства РК семьям погибших. Никто не останется без поддержки государства. Всем семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь и поддержка. Погибшие проживали в разных регионах, Правительство сейчас определяет порядок компенсации. Без внимания никто не останется, – заверил вице-премьер.

Горячая линия оперативного штаба 8 (7172) 53-32-84.

ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18

ДЧС Нур-Султана 8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24- 51- 47.

Елена Лазурина

Фото КЧС МВД РК