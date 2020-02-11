Точный удар

Команда из Восточного Казахстана победила в республиканском турнире по волейболу.

Соревнования среди вузов и сузов на Кубок ректора ВКГТУ им. Д.Серикбаева прошли в

Усть-Каменогорске. В турнире приняли участие одиннадцать команд из разных учебных заведений страны. Это уже третье подобное спортивное состязание,

в этом году его посвятили Году волонтера.

– Волонтерство в нашей стране активно поддерживается молодежью, а главным ее современным брендом является активное занятие спортом и физической культурой, – отметили организаторы. – Волонтер должен быть здоров телом и духом, чтобы в любой момент оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

В ходе соревнований студенты показывали свои спортивные и командные навыки, подарив болельщикам много захватывающих матчей, красивой и техничной игры.

В финале встретились представителей двух вузов областного центра – ВКГУ им. С. Аманжолова и ВКГТУ им. Д. Серикбаева. Спортивный накал на площадке передался от спортсменов болельщикам, а мощная поддержка и эмоции от зрителей только подстегнули команды – и они показали великолепную и зрелищную игру.

В заключительной встрече турнира победу одержали хозяева, уверенно лидировав со счетом 2:0 и завоевав главный приз – Кубок ректора и сертификат на 50 тысяч тенге. Серебро и сертификат на 30 тысяч тенге получили спортсмены ВКГУ им. С. Аманжолова, а третье место и сертификат на 20 тысяч тенге достались команде Геологоразведочного колледжа Семея.

– Победу в турнире оспаривали много команд, это значит, что волейбол популярен среди современной молодежи, – отметил представитель Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области Серик Малаев. – Студенты-спорт-

смены подают пример другим,

не только одногруппникам или друзьям, показывают, что молодежь страны выбирает путь здоровья и физического развития.

Лучшими игроками турнира стали Абзал Дүйсенбекұлы из ВКГТУ им. Д. Серикбаева, представитель того же вуза Дамир Дауренұлы, Қуаныш Көбенов из ВКГУ им. С. Аманжолова и Никита Шушеньков из команды Геологоразведочного колледжа Семея. Тренеры, представители команд призеров и победителей были отмечены благодарственными письмами от ректора ВКГТУ.

Дмитрий Одинцов