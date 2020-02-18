«Торпедо» – в плей-офф!

В четвертой игре выездной серии подопечные Алексея Ждахина разгромили ангарский «Ермак». Эта победа наконец-то обеспечила усть-каменогорским хоккеистам место в плей-офф.

После двух подряд поражений от «Рубина» и «Югры» торпедовцам нужна была только победа. Но мало кто ожидал, что разрыв в голах получится настолько разгромным.

Однако старт и середина игры были спокойными – по одной шайбе в каждом из двух периодов забросил Александр Тарасов, во втором отметился Александр Шин – а ведь, по статистике, именно второй период обычно получается самым результативным для «Торпедо». В третьем у подопечных Алексея Ждахина обычно наблюдается проблема с «кардио», и они замедляются. В этот же раз устькаменогорцы явно изменили подход к игре – в последней двадцатиминутке они забросили четыре безответных шайбы в ворота соперника.

Хет-трик оформил Александр Тарасов, по одному голу на свой счет записали Александр Шин, Артем Лихотников, Никита Сироткин и Тимур Таратунин. Следует также отметить результативную игру в связке Германа Шапорева и Стаса Петросяна – они ассистировали в трех заброшенных шайбах.

По статистике матча, практически абсолютное превосходство по всем компонентам было у «Торпедо» – почти вдвое больше сделанных бросков (66 против 35), включая броски в створ (48 к 21), выиграли больше вбрасываний (41 против 16) и тотальное превосходство в голах (7 к 0). Единственный равный показатель – штрафы (по четыре у обеих команд).

– Скорость сегодня была невысокая, возможно, это связано со льдом, – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Торпедо» Алексей Ждахин. – Когда тренировались и готовились, почувствовали, что лед тяжелый. Ребята молодцы. В первом периоде, правда, работали больше индивидуально, чем командно. А во втором и третьем, особенно в третьем, пошли командные действия, которые и увенчались успехом. Готовимся к следующей игре.

Следующая игра у усть-каменогорской команды будет с «Соколом» (Красноярск). Она станет пятой и заключительной не только в выездной серии, но и в регулярном чемпионате ВХЛ.

Дамир Омаров