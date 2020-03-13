Топливо из отходов

Мусороперерабатывающий завод в Риддере будет выпускать твердое топливо и пиролизное масло.

Предприятие будет действовать на 15 гектарах земли возле городского полигона твердых бытовых отходов. Строительство модуля практически завершено. Завод почти готов для приема городского мусора. На нем будут трудиться 18 человек.

По словам начальника цеха сортировки и переработки ТОО «Фирма Эталон» Максима Щелкунова, сортировка ТБО будет осуществляться на шести постах, в одну сторону – бумага, в другую – пластик. Отделяться также будут стекло, металл и другие составляющие.

Все оборудование уже установлено. На заводе готовы перерабатывать и сортировать значительную часть поступающих отходов. Производственная мощность нового предприятия будет составлять

24 тысячи кубометров мусора в год, или 70 тонн в сутки.

Планируется, что важным участком станет переработка отслуживших свой срок автомобильных шин. Оборудование уже закуплено, это два мощных агрегата. Один будет извлекать из старых автошин металлокорд, то есть начиненный трос, свитый из стальной латунированной проволоки. Второй – выполнять функцию гильотины. Он будет измельчать резину перед отправкой в печь. Конечным результатом сгорания резины вперемешку с бумагой, пластиком и другими компонентами станет брикетированный уголь и пиролизное масло.

Пиролизное масло – это многокомпонентная смесь, имеющая сходство с синтетической нефтью. Такое масло будет использоваться в производстве асфальта. По своему химическому составу полученная жидкость фактически аналогична мазуту. Кроме того, это вещество поддается разделению на фракции и вполне годится после дополнительной обработки для получения дизельного топлива и высококачественного мазута.

– Завод будет перерабатывать 90 процентов ТБО Риддера и лишь оставшиеся 10 процентов будут попадать на полигон ТБО, – пояснил Максим Щелкунов. – Для нашего города, да и области, это очень важный объект. Создавать дополнительный полигон, учитывая природные особенности окрестностей Риддера, нет возможности. Здесь кругом леса и реки.

По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Риддера, все работы по монтажу цеха сортировочных линий раздельного сбора и переработки мусора на ТОО «Фирма Эталон» идут к завершению. На сегодняшний день проект по мусороперерабатывающему заводу находится на государственной экспертизе, после получения которой будет создана рабочая комиссия по приему и запуску предприятия.

По заказу ОВП

города Риддера