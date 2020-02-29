Тонкие оттенки чувств

Вышел в свет сборник стихов о человеческих взаимоотношениях Калкамана Сарина.

Чувства, возникающие между людьми, стали основной темой нового поэтического сборника «Екеуіміз…» («Мы вдвоем…») общественного деятеля, члена Союза писателей Казахстана Калкамана Сарина. Он является автором сборников «Арманымның бейнесі» («Образ моей мечты»), «Құс жолындағы керуен» («Караван на Млечном Пути»).

На стихи поэта написаны популярные песни «Қызыма» («Моей дочери»), «Күзгі бақ» («Осенний сад»), «Жібек сезім» («Шелковое чувство»), вошедшие в его авторский музыкальный альбом. Также он является лауреатом международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт», государственной молодежной премии «Дарын», победителем различных литературных конкурсов.

Презентация книги «Мы вдвоем…» состоялась в стенах областной библиотеки имени А. С. Пушкина. Творческую встречу посетили поэты, писатели, преподаватели, студенты и школьники. Никто из них не желал упускать возможность пообщаться с талантливым земляком. Публика по достоинству оценила старания автора, многие с нетерпением ждали от него очередного поэтического сюрприза.

– Поэтический дар Калкамана Сарина оценен с самых первых его произведений, представленных на республиканских конкурсах. Читателям полюбились его стихи, поз-

воляющие вникнуть в смысл каждого слова и прочувствовать эмоции автора, – отметила библиограф Гульбаршин Абылгазинова.

Встреча с поэтом прошла в формате интервью, каждый мог задать свой вопрос, получить автограф и сполна насладиться красотой строк. На радость гостям стихи прозвучали из уст самого автора, а также молодых артистов области.

Ания Есмухамет