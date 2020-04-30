Только по правилам

Более четырём миллионам казахстанцев назначили социальную выплату в размере 42500 тенге.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 27 апреля, назначено 4 млн 251 тыс. социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), в связи с потерей доходов в период Чрезвычайного положения.

По состоянию на 27 апреля, заявления на получение выплаты 42500 тенге подали 8 млн 23 тыс. граждан. При этом 3 млн 672 тыс. жителей получили отказ, так как их заявления не прошли проверку на соответствие правилам назначения.

Основными причинами отказа являются неправильно указанные личные данные заявителя или номер банковского счета. Если заявитель имеет работу с постоянной заработной платой (в том числе госслужащие и работники бюджетных организаций) или является получателем пенсий и пособий. Отказ получат и те, кто официально не работал до периода введения режима ЧП, а также если не были произведены обязательные социальные отчисления, пенсионные взносы и ЕСП за последние 12 месяцев до введения режима ЧП. Отсутствие оплаты ЕСП до подачи заявления неформально самозанятыми тоже послужит причиной для отказа. Если заявитель значится умершим или выехавшим за пределы РК на постоянное место жительства, заявление не будет одобрено.

Заявление на соцвыплату можно подать через портал eGov, сайт 42500.enbek.kz и Telegram-бот по адресу: https://t.me/Help42500Bot. Проверить статус рассмотрения заявления можно на сайте 42500.enbek.kz.

В особых случаях, требующих дополнительного рассмотрения, граждане могут написать письменное обращение на электронные адреса: 42500@enbek.kz, 42500@gfss.kz.

После принятия решения в ГФСС о назначении выплаты заявителю приходит SMS-уведомление. В дальнейшем данные заявителя направляются в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», которое передает их в банки второго уровня для осуществления выплаты.

Напомним, социальная выплата из ГФСС на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия ЧП в размере 42500 тенге на человека в месяц назначается следующим категориям:

– индивидуальным предпринимателям и работникам субъектов малого и среднего предпринимательства, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

– работникам субъектов крупного предпринимательства, осуществляющим деятельность в населённых пунктах, где введён карантин, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы;

– работникам некоммерческих юридических лиц, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, кроме государственных;

– лицам, занимающимся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор);

– физическим лицам, являющимся плательщиками ЕСП в соответствии со статьей 774 Налогового кодекса РК;

– физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы.

Действие подпунктов 1) и 2) не распространяется на работников национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний.

Ания Есмухамет