Тест на «корону»

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В Фонде социального медицинского страхования сообщили, кто может сдать ПЦР-тесты на КВИ-19 бесплатно.

Тест на «корону»

По информации филиала по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования», на эти цели из республиканского бюджета выделили 5,4 млрд тенге. Стоимость одного платного теста составит ориентировочно 11,5 тысячи тенге.

 – При этом 1,7 млрд тенге направят в стационары, 3,7 млрд. тенге – в поликлиники, оказывающие консультативно-диагностические услуги, – отметили в пресс-службе НАО «Фонд социального медицинского страхования». – Пациенты в этих медицинских организациях сдадут ПЦР-тесты бесплатно.

Необходимое количество тестов для регионов будет определяться местными исполнительными органами. Уже заключены договоры с более чем 600 медицинскими организациями, где будут проводить исследование на COVID-19. Первый транш средств на эти цели ФСМС направил в медицинские организации в апреле.

– В Восточном Казахстане на ПЦР-тестирование КВИ поликлиники получат 273,3 млн тенге, стационары – 60,1 млн тенге, – сообщил директор филиала по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования» Галымжан Абилов. 

В Фонде рассказали, какие категории граждан могут бесплатно сдать тесты. Это госпитализированные в провизорный стационар с подозрением на COVID-19, граждане с симптомами ОРВИ и пневмонией, лица из числа близко контактировавших с зараженным КВИ, пациенты при плановой госпитализации в стационар. Кроме того, пациенты старше 50 лет, состоящие на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Также – прибывающие из-за рубежа, сотрудники МВД, задействованные в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса, беременные и другие категории граждан.

Кроме того, в Фонде сообщили, что в рамках противоэпидемических мероприятий Национальный центр экспертизы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК за свой счет также проводит ПЦР-исследования для контактных лиц, находящихся на домашнем карантине, спецконтингента и призывников.

По данным Фонда, на мероприятия по предотвращению COVID-19 из средств республиканского бюджета предусмотрено порядка 55,9 млрд тенге. Из них на оплату пролеченных случаев по койко-дням в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах предназначается 14,7 млрд тенге, на выплату надбавок к зарплате медработников, задействованных в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции – 35,8 млрд тенге, на диагностическое исследование (ПЦР-тесты) – 5,4 млрд тенге. Финансовым оператором этого транша является ФСМС.

Ерик Абитов

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