Тест на «корону»

В Фонде социального медицинского страхования сообщили, кто может сдать ПЦР-тесты на КВИ-19 бесплатно.

По информации филиала по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования», на эти цели из республиканского бюджета выделили 5,4 млрд тенге. Стоимость одного платного теста составит ориентировочно 11,5 тысячи тенге.

– При этом 1,7 млрд тенге направят в стационары, 3,7 млрд. тенге – в поликлиники, оказывающие консультативно-диагностические услуги, – отметили в пресс-службе НАО «Фонд социального медицинского страхования». – Пациенты в этих медицинских организациях сдадут ПЦР-тесты бесплатно.

Необходимое количество тестов для регионов будет определяться местными исполнительными органами. Уже заключены договоры с более чем 600 медицинскими организациями, где будут проводить исследование на COVID-19. Первый транш средств на эти цели ФСМС направил в медицинские организации в апреле.

– В Восточном Казахстане на ПЦР-тестирование КВИ поликлиники получат 273,3 млн тенге, стационары – 60,1 млн тенге, – сообщил директор филиала по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования» Галымжан Абилов.

В Фонде рассказали, какие категории граждан могут бесплатно сдать тесты. Это госпитализированные в провизорный стационар с подозрением на COVID-19, граждане с симптомами ОРВИ и пневмонией, лица из числа близко контактировавших с зараженным КВИ, пациенты при плановой госпитализации в стационар. Кроме того, пациенты старше 50 лет, состоящие на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Также – прибывающие из-за рубежа, сотрудники МВД, задействованные в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса, беременные и другие категории граждан.

Кроме того, в Фонде сообщили, что в рамках противоэпидемических мероприятий Национальный центр экспертизы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК за свой счет также проводит ПЦР-исследования для контактных лиц, находящихся на домашнем карантине, спецконтингента и призывников.

По данным Фонда, на мероприятия по предотвращению COVID-19 из средств республиканского бюджета предусмотрено порядка 55,9 млрд тенге. Из них на оплату пролеченных случаев по койко-дням в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах предназначается 14,7 млрд тенге, на выплату надбавок к зарплате медработников, задействованных в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции – 35,8 млрд тенге, на диагностическое исследование (ПЦР-тесты) – 5,4 млрд тенге. Финансовым оператором этого транша является ФСМС.

Ерик Абитов