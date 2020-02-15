«Театр должен развиваться, актёрам нужно расти»

«Театр начинается с вешалки». Ставшее крылатым выражение К.С. Станиславского отражает колоссальный труд большого коллектива, управлять которым – означает строить планы и добиваться их реализации, раскрывать новые возможности и нести огромную ответственность перед людьми, приходящими в театр за особой атмосферой и «лекарством» от душевной хвори.

Каково это – управлять красивым и возвышенным искусством – знает директор Восточно-Казахстанского областного драматического театра «ҚР Мәдениет қайраткері» Дынмухамет Уябай. Уже пять лет он руководит одной из самых популярных культурных достопримечательностей региона. И за это время ему удалось сделать для театра, казалось бы, невозможное.

ЧТОБЫ ИСКУССТВО ВОЛНОВАЛО

Под руководством Дынмухамета Уябая Восточно-Казахстанский областной драматический театр открыл новую страницу своей истории. За счет выпускников столичных вузов – Казахского национального университета и Казахской национальной академии искусств была сплочена молодежная труппа. В новом здании созданы современные и комфортные условия, необходимые для творческого поиска и применения нестандартных форм работы над спектаклем. В театре воцарился дух новаторства и эксперимента, которым прониклись все – работники технических цехов, артисты русской и казахской трупп, уже накопившие увесистый багаж традиций и профессионального опыта. В репертуаре появились новые жанры: моноспектакли, аудиотактильные, спектакли с элементами клоунады. Укоренилась практика приглашения для постановок маститых режиссеров Казахстана и перспективных молодых режиссеров из России, которые своим свежим видением драматургического материала, стилистическими особенностями способствуют творческому развитию театра.

…И результаты этой трудоемкой работы не заставили себя долго ждать: артистов начали замечать и приглашать на международные театральные фестивали в Казахстане, России, Беларуси, Грузии. С завидной регулярностью и громким успехом стали проходить гастроли трупп как в Восточном Казахстане, так и в других регионах страны.

В прошлом году артисты русской и казахской трупп впервые за много лет съездили в Российскую Федерацию, в Бийск и Кош-Агач, где их спектакли встречали овациями.

Чтобы понять, как такое возможно: за короткий отрезок времени осуществить для театра серьезные преобразования, необходимо лучше узнать нашего героя.

МЕЧТА — ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

Дынмухамет Уябай родился в селе Амангельды Курчумского района. Мальчишкой он любил лежать на сочной траве джайлау, смотреть в небо, в очертаниях белоснежных выразительных облаков находить причудливые фигуры и петь. А еще – мечтать о том, как однажды он станет артистом. Чистый звучный голос, великолепный музыкальный слух, харизматичная внешность – у него были все данные, чтобы грёзы однажды стали явью.

После того как наш герой окончил Семипалатинское музыкальное училище, отделение «Вокал», судьба открыла новые двери. В те годы в Казахском государственном институте театра и кино имени Т. Жургенова создавалась кафедра музыкальной комедии, которой заведовал народный артист Казахской ССР Каукен Кенжетаев. Дынмухамет Уябай оказался в числе ярких выпускников этого факультета.

А дальше перед талантливым, целеустремленным и амбициозным артистом простилалось множество дорог в театры республики. Первой, «взлетной», площадкой в его творческой судьбе стал экспериментальный театр «Шакарим мектебі», основанный в Алматы Таласом Умурзаковым. В числе известных участников труппы были народные артисты Казахстана Амина Умурзакова, Касым Жакибаев. Со спектаклями этого театра Дынмухамет Мамырханович за полтора года объехал Алматинскую область.

…К тому времени в Павлодаре открывался Казахский музыкально-драматический театр им. Ж. Аймауытова, где главным режиссёром был заслуженный деятель РК Ерсаин Тапенов. Труппа подбиралась молодая, смелая, ищущая. Дынмухамет Уябай долго не раздумывал над приглашением. Почти за четверть века служения в Павлодарском театре он сыграл множество разнохарактерных ролей как в постановках отечественной драматургии, так и мировой классики. В 2004 году его яркое дарование было отмечено грамотой Министерства культуры РК, в 2007 году он, уже ведущий актёр театра, удостоен почетного звания Министерства культуры РК «Мәдениет қайраткері», а пятью годами позднее награжден медалью за заслуженный труд в Павлодарской области.

Казалось бы, он осуществил детскую мечту – выразил себя не только как артист, но и как композитор, автор лирических и патриотических песен. Однако судьба вела его, опытного специалиста, знавшего законы игровой стихии и зрительских предпочтений, дальше. Его навыки менеджмента и маркетинга раскрылись сначала в должности главного администратора Павлодарского театра, а потом и заместителя директора по зрителю, исполняющего обязанности директора театра.

ТВОРЧЕСТВО И ВОЛЯ

В 2014 году в Усть-Каменогорске областной драматический театр имени Жамбыла, объединявший русскую и казахскую труппы, находился на историческом перепутье: строилось новое здание, предъявлялись иные требования к самому искусству. Особое значение придавалось человеку, под началом которого театр обрел бы новые множественные смыслы, каждым премьерным спектаклем, проектом заявлял о серьезных профес-сиональных намерениях.

– Меня пригласили, и я не мог отказаться. Хотя, признаться честно, было не просто: новый театр, новый коллектив. Приходилось снова учиться – вникать в нюансы проектирования и строительства, прежде чем здание было торжественно открыто с участием Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, – вспоминает Дынмухамет Уябай.

Несмотря на определенные трудности, возникающие поначалу, всё получилось. И большую роль в этом сыграл волевой характер руководителя. Этот же характер и сегодня задает тон отношениям в коллективе.

– Это человек спокойный и уравновешенный, – говорит артист и режиссёр русской труппы Андрей Воронин. – Работа в театре идет планомерно, ритмично, без скандалов. Немаловажно и то, что у директора есть художественный вкус. Он видит и распознает, что талантливо, а что – не очень.

Наш герой уверен – театр не терпит дилетантов. Если служить искусству беззаветно, то эта любовь взаимна и на всю жизнь! Такими людьми нужно дорожить, всячески их поддерживать, стимулировать на новые идеи и творчество. К слову, за время руководства театром Дынмухамета Уябая пять артистов русской и казахской трупп – Гульбакыт Бактыбаева, Сайраш Копабаева, Владимир Муравицкий, Алла Латфи и Андрей Воронин – были отмечены нагрудным знаком Министерства культуры и спорта РК «Мәдениет саласының уздігі» за многолетний труд и особый вклад в развитие сферы культуры.

– Замечательно, что наш театр возглавляет такая творческая, темпераментная личность. Если бы на этом посту был человек со складом характера финансиста или чиновника, то не было бы и такой плодотворной работы, – заметил художественный руководитель русской труппы Роман Степенский.

– Я сам в прошлом артист и знаю, что необходимо для творчества. Радуюсь любой инициативе, новому проекту. Люди хотят работать – почему не дать возможность для их самовыражения. Тем более, если это будет интересно, созвучно времени и запросам зрителей, – говорит Дынмухамет Уябай.

Главный критерий отбора идей, спектаклей, по словам руководителя театра, – это профессиональное воплощение. Огромное внимание уделяется профессиональному уровню трупп, приглашаются авторитетные театральные критики для оценки и рецензирования спектаклей, привлекаются выдающиеся театральные специалисты Казахстана, России для проведения мастер-классов.

– Все это помогает нам понять, в каком направлении дальше двигаться. Я убежден, что театр должен развиваться, а актёрам нужно постоянно расти, – резюмирует Д. Уябай.

С такими мыслями директор Восточно-Казахстанского областного драматического театра встречает свой 60-летний юбилей. Желаем ему удачи и воплощения новых планов и идей.

Дарья Волкоедова