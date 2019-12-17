Поэтический вечер «Сенің махаббатың» («Твоя любовь»), посвященный 80-летию со дня рождения Фаризы Онгарсыновой, прошел в стенах областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника.

Начался вечер памяти с показа короткометражного документального фильма о поэтессе. После зрители насладились композицией «Фаризаға» в исполнении студента специальности «Музыкальное образование» ВКГУ имени С. Аманжолова Мухамеда Бакытбека. Эта известная песня написана на стихи поэта Мукагали Макатаева, композитор – Абирбек Тыналиев.

Своими воспоминаниями о королеве казахской поэзии поделилась поэтесса Бакытжан Раисова, которую также называют Фаризой Востока. С Фаризой Онгарсыновой она познакомилась, будучи студенткой бывшего Казахского государственного университета имени С. Кирова в Алматы.

– Эти пять лет учебы были лучшие в моей жизни, ведь в эти годы я получила огромное количество духовной пищи, находилась в поэтической среде, мое творчество развивалось, – сказала Бакытжан Раисова. – Несколько раз участвовала в творческих встречах с Фаризой Онгарсыновой, во время которых чаще всего ей задавали вопрос о том, были ли чувства между ней и Мукагали Макатаевым, не зря ведь он посвятил ей стихи. Тогда она улыбаясь отвечала, что они были как брат и сестра, были двумя птицами, парящими на просторах казахской поэзии.

Вечер украсили стихотворения поэтессы в оригинале и в переводе Татьяны Фроловской. Актеры студенческого театра «Шабыт» ВКГУ имени С. Аманжолова исполнили стихотворные постановки. Для гостей ученица Белоусовской средней школы № 1 Виктория Золотарева зачитала отрывок из поэмы «Проклятье. Ода надежде и борьбе негритянки», студентка, победительница городского конкурса чтецов «Фариза оқулары» 2019 года Жибек Акмырзаева исполнила песню «Жақсы көру» и стихотворение «Өлген ойлар».

Также областная библиотека имени А. С. Пушкина организовала книжную выставку. Вниманию зрителей представили сборники стихотворений «Сыр-сұхбат», «Шашы ағарған қыз», «Полдневный жар», «Прикосновение», «Шілде», «Дауа», «Гончая птица» и другие.

Гульжан Естаева

Дмитрий Франчук