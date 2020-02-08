Таможня сверяет добро

Таможенные службы Казахстана и Китая договорились о взаимной передаче информации о грузах в режиме онлайн.

По информации пресс-службы Департамента государственных доходов (ДГД) по ВКО, в апреле 2019 года в Пекине прошел второй Форум международного сотрудничества «Один пояс – один путь». На его площадке между Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Главным таможенным управлением КНР подписан ряд прорывных и стратегически важных документов в сфере таможенного администрирования.

В частности, в целях повышения эффективности таможенного контроля и снижения расхождения статистики взаимной торговли РК и КНР подписан Протокол об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Республики Казахстан и Китайской Народной Республики для получения детальной информации о грузах в режиме онлайн.

Так, с 24 декабря 2019 года таможенные службы двух стран начали взаимную передачу в режиме онлайн информации о грузах, в том числе по количеству и их таможенной стоимости. Ключевой задачей такого взаимодействия является снижение уровня расхождений данных таможенных статистик.

Восточные ворота в Поднебесную

По словам руководителя Управления таможенного администрирования ДГД по ВКО Руслана Нурлыбекова, такое соглашение очень важно для нашего региона, так как из пяти действующих в стране пунктов пропуска на границе Казахстана с КНР два крупных перехода расположены именно в ВКО. Это «Майкапшагай» в Зайсанском районе и «Бахты» в Урджарском районе. Эти два региона имеют хорошие перспективы развития приграничной торговли для местных жителей. Остальные три – «Хоргос», «Калжат» и «Достык» – находятся в Алматинской области.

Таможенный пост «Майкапшагай» соседствует с сопредельным постом КНР «Зимунай» (Жеменей). Всего один километр – расстояние, отделяющее Казахстан от «дальнего зарубежья». С 2001 года пункт пропуска «Майкапшагай» имеет статус международного. Сегодня это современный пункт перехода, который использует цифровые методы контроля.

Автомобильный пункт пропуска «Бахты» расположен в трех километрах от села Бахты в Урджарском районе на границе с КНР. Таможенный пост классифицируется как международный, автомобильный, регулярный, грузопассажирского сообщения. Одно из его приоритетных направлений – это сокращение времени таможенного оформления в пунктах пропуска, исключение очередей на границе, обеспечение благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности и борьба с контрабандой.

Внешнеторговый оборот

По информации ДГД по ВКО, в Восточном Казахстане сосредоточено большое количество предпринимателей – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), задействованных во взаимной торговле с Китаем, среди которых и крупные предприятия региона.

Например, объем импорта из Китая в ВКО в 2019 году составил 251918,69 тыс. долларов США. В весовом отражении это 110388 тонн. При этом наблюдается значительный рост в сравнении с показателями 2018 года как по импорту, так и по экспорту. По итогам прошлого года в Китайскую Народную Республику было экспортировано товаров на сумму 1575792,84 тыс. долларов США, или 69 млн 470 тыс. тонн. По цифрам видно, что ВКО больше экспортирует в Китай, чем ввозит оттуда. В основном в область завозят такие товары, как промышленное и другое оборудование, спецтехнику, запасные части к транспортным средствам, хозяйственные товары, строительные материалы,

обувь и другие наименования. На экспорт идет продукция металлургических предприятий и сельского хозяйства, автомобили Усть-Каменогорского автосборочного завода «Азия Авто», природный газ и другие товары.

Вместе с тем аким ВКО Даниал Ахметов на одном из недавних заседаний акимата порекомендовал чиновникам, курирующим сельское хозяйство, проанализировать, какая продукция может быть востребована в Китае. По мнению главы региона, нужно эффективно использовать возможность поставлять соседям сою, кукурузу и мясо.

Расхождения

недопустимы

По данным представителей таможенных органов, из-за расхождений таможенных статистик Казахстана и КНР по экспортно-импортным операциям в казахстанский бюджет не поступает порядка 200 миллиардов тенге.

Взаимный обмен, считают они, позволил автоматизировать процесс сверки предварительных данных экспорта КНР с импортом РК, минимизировав человеческий фактор по выявлению фактов недостоверного декларирования и занижения таможенной стоимости. Такая мера также будет способствовать снижению уровня коррупции при таможенном оформлении грузов.

На сегодняшний день взаимный обмен в режиме онлайн осуществляется на уровне КГД МФ РК до ввоза товаров из КНР, далее информация в автоматическом режиме поступает на таможенные посты по каждому транспортному средству. По прибытии товаров из КНР сотрудники таможенных постов производят сверку сведений, заявленных в таможенных декларациях Республики Казахстан, с информацией, предоставленной Китаем в рамках взаимного обмена. В случае их расхождения по количеству, наименованию товаров, стоимости, таможенники Казахстана назначают соответствующие проверки в виде таможенного досмотра, проверки документов и сведений.

– При выявлении фактов недостоверного декларирования в зависимости от суммы незаявленных товаров и суммы ущерба предприниматели привлекаются к административной или уголовной ответственности, – отметил Руслан Нурлыбеков. – Они исключаются из соответствующих реестров уполномоченных экономических операторов, таможенных перевозчиков и других списков минимального риска, несут расходы в виде штрафных санкций, доначислений таможенных платежей и налогов, затрат при простое на складах временного хранения. Как следствие, предпринимателей включают в категорию участников внешнеэкономической деятельности максимального риска.

Проверят

все декларации

В случае отсутствия расхождений, товары, ввозимые из КНР, проходят таможенное оформление «по зеленому коридору» оперативно и без применения форм таможенного контроля как в пунктах пропуска, так и в центрах таможенного оформления внутри страны.

По данным ДГД по ВКО, в ходе сверки информации, предоставляемой КНР, и таможенных деклараций, поданных в Казахстане, участники ВЭД посредством Кабинета налогоплательщиков уведомляются о необходимости обеспечения достоверного декларирования путем корректного заполнения таможенных деклараций. Так, по состоянию на 17 января 2020 года по Казахстану направлены соответствующие уведомления 6665 участникам ВЭД.

Вместе с тем Департаментом государственных доходов по Восточно-Казахстанской области проведена сверка по 25 декларациям на товары. В ходе сверки по одной декларации выявлено отклонение (занижение) в статистической стоимости. По данному факту проводится проверка.

Ерик Абитов