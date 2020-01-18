Такси для каждого

С 1 февраля в Алтае начнет работать инватакси.
Запустить нужный сервис удастся благодаря подарку благотворительного фонда. Местному территориальному центру социального обслуживания инвалидов и престарелых вручили ключи от специализированного автомобиля.
Церемония вручения ключей в Алтае прошла в рамках реализации социального проекта фонда «Халык» и Народного банка. Цель благотворительной инициативы – обеспечение городов страны инватакси. В Алтае ранее не было специализированного транспорта для людей с особыми потребностями. Директор областного филиала банка Едил Кызбаев передал ключи от автомобиля акиму района Алтай Нуржану Токсеитову, пояснив, что с момента старта проекта 36 аналогичных машин общей стоимостью более 336 миллионов тенге были подарены регионам Казахстана. Если на первых порах транспорт вручали крупным городам, то сейчас внимание уделили и малым. Одновременно с Алтаем подарок получил и Аягоз. Поблагодарив спонсоров, Нуржан Токсеитов отметил, что создание безбарьерной комфортной среды для людей с особыми потребностями – одна из главных современных задач. – У наших земляков из этой категории теперь появится возможность легко передвигаться по городу, заниматься спортом, учиться, трудиться, активно участвовать в культурной и общественной жизни нашего района, – подчеркнул аким района. Он выразил надежду, что спонсоры продолжат реализацию проекта на территории района. Потребность в инватакси есть и в Серебрянске, и в поселке Новая Бухтарма. Ключи же от первого автомобиля, пригнанного в Алтай, были переданы в местный территориальный центр социального обслуживания инвалидов и престарелых. – У нас в районе проживают 2140 людей с особыми потребностями, из них 99 человек могут передвигаться только в инвалидной коляске, – говорит директор терцентра Алена Шушенькова. – Полученная нами машина полностью адаптирована для перевозки колясочников. Есть специальная оборудованная креплениями и поручнями безопасная платформа и подъемный механизм, позволяющие загрузить человека вместе с коляской. Раньше же мамы детей с ДЦП были вынуждены при поездках на автобусе и такси каждый раз складывать коляски, что очень трудоемко.
В терцентре уверены, что подарок облегчит жизнь особенных людей, позволит им активнее участвовать в жизни общества. Машину планируют использовать для перевозки детей с психоневрологическими патологиями, с которыми занимаются в терцентре. В салоне одновременно могут находиться два колясочника и шесть сопровождающих. Впрочем, транспорт будет доступен и для других людей, передвигающихся на инвалидных колясках. В рамках церемонии вручения ключей инватакси протестировали мама особенного ребенка Гульнара Абиева вместе со своим сыном Ильясом и призер международных парасоревнований по армрестлингу Сергей Антропов. – Автомобиль хороший и нужный, – поделился впечатлениями Сергей. – В нем есть все необходимое, чтобы обходиться при поездках без посторонней помощи: удобные поручни, подъемный механизм. Больше никого не нужно просить закатить коляску, машина позволяет самому быть мобильным. Обязательно буду пользоваться услугами инватакси. Надеюсь, что и другие колясочники, которые раньше не выезжали из дома, начнут вести более активный образ жизни. Старт работы службы инватакси запланирован на 1 февраля. В терцентре появится диспетчер, который будет собирать заявки и планировать с их учетом ежедневный маршрут. – Услугу нужно будет заказать за сутки, – поясняет Алена Шушенькова. – Согласно правилам использования инватакси есть разрешенный перечень объектов назначения. К ним относятся место работы или учебы инвалида-колясочника, медучреждения, объекты социальной сферы, исполнительные и представительные органы, суд, прокуратура, юридические консультации и кабинеты нотариуса, аэропорты, вокзалы. Услуги инватакси будут бесплатными. Но для того чтобы ими воспользоваться, необходимо получить заключение врачебно-консультационной комиссии о необходимости передвижения в специализированном транспорте.
Ксения Мецлер
Район Алтай