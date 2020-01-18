Такси для каждого

С 1 февраля в Алтае начнет работать инватакси.

Запустить нужный сервис удастся благодаря подарку благотворительного фонда. Местному территориальному центру социального обслуживания инвалидов и престарелых вручили ключи от специализированного автомобиля.

Ксения Мецлер

Район Алтай