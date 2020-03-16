Такого ещё не было

Восточный Казахстан на протяжении трех лет остаётся лидером в сфере инноваций.

Об этом сообщил руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области Ержан Шурманов на пресс-конференции в Службе региональных коммуникаций. Также он остановился на ключевых направлениях работы управления и обозначил планы на предстоящий год.

– Итоги социально-экономического положения области за прошлый год свидетельствуют о стабильном росте показателей по всем направлениям деятельности, – сказал Ержан Шурманов. – Так, наш регион на протяжении последних трех лет признан лучшим в инновационном развитии в разрезе республики. По итогам 2018 года уровень инновационной активности достиг 15,5 процента. Данные за 2019 год будут получены в июне этого года. Объем инновационной продукции увеличился более чем в два раза и достиг показателя более 170 млрд тенге. При этом десятая часть предприятий, занимающихся производством инновационных продуктов, находится в нашем регионе.

Особое внимание уделяется проектам, в основу которых заложен отечественный научный потенциал. Так, совместно с Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом им. Д. Серикбаева проводится работа по внедрению результатов научных исследований в промышленную реализацию. На территории области создан опытно-промышленный участок по производству медицинских имплантатов для травматологии, ортопедии и изготовлены первые опытные образцы.

Есть результаты совместного проекта с АО «УМЗ» по производству сверхпроводящего провода для МРТ-аппаратов – получен первый образец, который прошел ряд экспертиз в Японии.

По велению времени во все сферы жизни приходит цифровизация, и промышленные компании региона не являются исключением.

– До 2025 года планируется совместно с предприятиями ВКО реализовать 21 проект по внедрению цифровых технологий в производство. Общая стоимость составит более

17 млрд тенге, – отметил Ержан Шурманов. – На сегодняшний день шесть крупных предприятий области уже используют цифровые технологии в работе. В текущем году планируем воплотить еще шесть проектов на сумму более 2,3 млрд тенге.

Также ведется планомерная работа по исполнению поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2020–2025 годы, так называемой Карты поддержки предпринимательства области.

По информации Ержана Шурманова, в текущем году запланирована реализация пяти проектов, создание около 700 рабочих мест. Всего за период третьей пятилетки индустриализации планируется реализовать 19 проектов и создать более восьми тысяч рабочих мест.

Активизирована работа по привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику области. Так, за прошлый год привлечено более 600 млрд тенге с ростом на 123 процента по сравнению с 2018 годом. Для работы в этом направлении в области открыт инвестиционный центр, аналогов которому нет в республике.

Руководитель управления кратко ознакомил с ходом реализации госпрограмм.

– Если говорить об итогах «Дорожной карты – 2020», то область занимает второе место по количеству просубсидированных и прогарантированных проектов, которые были представлены субъектами малого и среднего бизнеса, – сказал Ержан Шурманов. – В текущем году начата реализация программы «Дорожная карта бизнеса – 2025» на общую сумму 2,4 млрд тенге (субсидирование, гарантирование и грантовая поддержка).

Он добавил, что по региональной программе «Ақниет», которая направлена на поддержку массового предпринимательства и реализуется совместно с филиалом фонда «Даму» на паритетной основе, прокредитовано порядка 70 проектов.

Ержан Шурманов ознакомил еще с одним направлением работы ведомства – ситуацией в горнодобывающей отрасли, ресурсный потенциал которой не исчерпан. По его словам, в ВКО находится 38 процентов запасов меди республики, 36 процентов цинка, более 30 процентов золота, более 30 процентов серебра, более 20 процентов свинца. На сегодняшний день рассматривается 46 резервных месторождений и 60 рудопроявлений, которые требуют дополнительного изучения и доразведки.

– В качестве перспективного направления анализируются южные районы области – Зайсанский и Тарбагатайский, где, по имеющимся сведениям, есть возможность создания центра по добыче и переработке редких и редкоземельных металлов, – подчеркнул Ержан Шурманов.

Еще одной отраслью, регулируемой областным Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития, является торговля. По информации Ержана Шурманова, с сельхозтоваропроизводителями ведутся переговоры по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары. Действенным инструментом в такой работе является проведение ярмарок выходного дня. Кроме того, в области работают 79 соцмагазинов и 500 соцуголков, в которых цена на товар ниже рыночной.

Татьяна Кравченко