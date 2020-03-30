Такие коровы нужны самому

Благодаря государственной поддержке, владельцы животноводческих хозяйств Зайсанского района значительно увеличили поголовье племенного скота.

В районе немало положительных примеров, когда зайсанцы начинали собственное дело буквально с нуля, а спустя годы, оно превращалось в крепкий бизнес. Так, в 2014 году в рамках программы «Занятость-2020» в селе «Сатбай» Карабулакского сельского округа, председатель районного конного общества Ердыбек Хамитулы получил кредит в сумме 2,5 миллиона тенге и создал крестьянское хозяйство «Туыскан».

В результате, на сегодняшний день численность крупного рогатого скота на его предприятии составляет 150 голов и свыше ста голов – лошадей. В конце 2019 года по государственной программе «Сыбаға» предприниматель получил кредит в сумме 24 миллиона тенге и приобрел 52 головы племенного крупного рогатого скота мясного направления.

– Я уверен, что все старания, усилия и труд не напрасны, – говорит предприниматель. – Благодаря этому я получаю доход и даю работу 7-8 своим землякам.

Что касается племенных коров, по словам Ердыбека, они дают мяса в два раза больше, чем местные буренки и более устойчивы к холодному климату. Поэтому, в этом году в планах – увеличить поголовье племенного скота.

Вооружившись примером Ердыбека, местные крестьяне считают, что в Зайсанском районе выращивать скот, используя государственные программы можно и нужно.

Они охотно используют эту возможность и вносят свой вклад в процветание своего региона.

Ерик Абитов,

Зайсанский район