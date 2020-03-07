Тайны души художника

Почувствовать легкое дыхание весны и окунуться в атмосферу вдохновения в канун Международного женского дня могут жители Усть-Каменогорска, посетив персональную выставку восточноказахстанского художника Сергея Шупляка.

Сергей Шупляк является членом Союза художников СССР и Казахстана, участником международных выставок в Германии, Италии, Болгарии, России. Его творчество отличается особым талантом воспроизводить ассоциации на картине. Как он сам признается, работать с ассоциациями – это выражать не то, что видишь, а те образы, которые возникают в сознании.

На вернисаже «Приглашаю в свою мастерскую» представлено около 40 работ, выполненных в различных направлениях и техниках: масло, акрил, графика, горячий батик и гобелен, так или иначе раскрывающих тайны души мастера и того места, где он создает свои шедевры.

– Что такое мастерская для художника? – задался вопросом Сергей Шупляк. – Это место, где он может быть самим собой, один на один со своими мыслями и мечтами об искусстве. Рядом с ним любимые альбомы, журналы, все то, что сопутствует творческой ауре.

Как поэты посвящают стихи возлюбленным, так Сергей Петрович посвятил серию работ «Мастерская художника» своему творческому уголку. При этом он не просто воссоздал интерьер помещения и царящую там атмосферу, а показал, в каких образах к нему приходит вдохновение. В то же время сохранил некую загадку, предоставляя зрителю возможность кистью или карандашом внести свои штрихи.

– Каждый, кто увидит картину, может ее дорисовать в воображении, – отметил он. – Например, работа «Посвящение женщинам», на которой в технике гобелена изображена женская фигура, а лицо уведено в тень, его не видно. Я даю намек, а остальное додумает зритель.

Так, на полотнах Сергея Шупляка всплывают альбомы, книги, названия итальянских издательств, все то, что открывает ему мир искусства.

Как признается художник, он создает эмоциональный тонус для человека, который увидит его картины: где-то кусочком покажет название, краешком – гравюру, где-то промелькнет книга по искусству и т. д. Конечно, лейтмотивом творчества служит женский образ, который воссоздан практически в каждой работе. Ввиду того, что открытие выставки прошло накануне Международного женского дня, она овеяна нежностью весны, любви и красоты.

– На одной из работ изображена известная в свое время испанская актриса Мария Мендес, – сказал Сергей Петрович. – Я нарисовал ее в своей мастерской как эталон, как пример женской красоты.

Соседствуют нежный «Портрет девушки», загадочная «Дама в шляпе», оригинальный «Натюрморт с женским портретом». Особого внимания заслуживают картины, выполненные в стиле графики: «Фигура в движении», «Сидящая женская фигура», «Стоящая фигура» и другие. Кода смотришь на них, захватывает дух, чувствуешь звук каждого движения и легкое дыхание муз.

– Диву даешься, как от замысла возникает шедевр, – поделилась впечатлениями заведующая методическим отделом Центральной городской библиотеки им. О. Бокея Ирина Каланчина. – Меня потрясают его работы, выполненные в стиле горячего батика и гобелена. «Посвящение женщинам» – это шедевр. Преклоняюсь перед талантом удивительного художника и мастера и горжусь тем, что его работы выставлены в нашей библиотеке.

Выставка «Приглашаю в свою мастерскую» продлится до конца апреля. Любой желающий может посетить ее по адресу: Центральная городская библиотека им. О. Бокея, набережная Е. П. Славского, 22.

Татьяна Кравченко

Дмитрий Франчук