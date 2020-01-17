Тайны Абая в кроссвордной сетке

Писатель и краевед Калибек Алтыбаев попал в Книгу рекордов Казахстана, составив самый большой кроссворд о жизни и творчестве Абая Кунанбаева.

Калибек Алтыбаев – кроссвордист, писатель, историк, член Союза журналистов Казахстана и почетный житель Зайсанского района. Он родился 23 апреля 1943 года в селе Сайкан. Еще со школьных времен любил читать книги, газеты и узнавать что-то новое. Однажды понял, что людям легче усваивать полезную информацию посредством разгадывания кроссвордов. Так у него появилось многолетнее хобби – составлять кроссворды, которому он не изменяет до сих пор.

НАЧИНАЛ

ПОМОЩНИКОМ

ПАСТУХА

Отец Калибека Алтыбаева вернулся с войны инвалидом, нужно было помогать семье и зарабатывать на жизнь. Поэтому после пятого класса он начал трудиться помощником пастуха. При этом не забывал и о литературе, работая целый день, успевал параллельно прочитать одну книгу. Ночами тоже проводил время за чтением периодической печати.

– В 1959 году секретарь комитета партии Мурат Дауленов посещал местное хозяйство. С ним был директор совхоза Айтмуханбет Орманбетов, – вспоминает Калибек Кизатович. – Увидел, как они разгадывали кроссворд на последней странице журнала «Қазақстан әйелдері». После их ухода я спрятал тот журнал и ждал следующего выпуска. Когда он наконец попал в мои руки, сверил их ответы – все было верно. Это изумило меня, так и возник интерес к кроссвордам.

Он попробовал составить собственный, однако дело оказалось не простым. Было сложно разобраться в большом количестве разновидностей головоломок – криптограммах, анаграммах, ребусах и прочем. Как-то раз, рассматривая криптограммы Жусипа Кисымова и сравнивая ответы, он сумел самостоятельно найти ключ к разгадкам. После этого начинающий кроссвордист стал отправлять свои работы в редакцию областной газеты «Коммунизм туы» (ныне «Дидар»). В то время в ней трудился составитель кроссвордов Талаптан Иманбаев, который помогал ему советами. В итоге первое «загадочное» творение Калибека Алтыбаева под названием «Қой шаруашылығы» («Овцеводство») было опубликовано в 1961 году на страницах этого издания.

С 1957 по 1963 год он работал пастухом в совхозах «Абай», «Кендирлик», «Зай-сан». Параллельно отправлял свои статьи и стихи в районные газеты. В 1963 году Калибека призвали на службу в армию. Тогда его кроссворды печатали в военной газете «Красный воин». После службы он стал секретарем комитета комсомола совхоза «Кендирлик». В 1968 году удостоился медали «Ерен еңбегі үшін» («За трудовое отличие»). Спустя два года его назначили на должность председателя комитета профсоюза совхоза «Каратал». Также в разные годы он становился председателем сельских советов, руководителем крестьянского хозяйства, являлся собственным корреспондентом газеты «Семей таңы» по Зайсанскому району. Самое интересное, что все эти годы он не переставал создавать свои головоломки.

ЗАГАДОЧНЫЙ ПОЭТ

Особо значимой ветвью творчества Калибека Алтыбаева, безусловно, можно назвать составление кроссвордов о великом сыне казахской степи Абае Кунанбаеве. Биографии, творениям и идеям известного поэта и просветителя посвящены пять книг зайсанского писателя и кроссвордиста. Не один десяток лет он отдал изучению и осмыслению литературного мира Абая Кунанбаева и Мухтара Ауэзова.

– Помню, когда пас овец в местности под названием Аккоян, ко мне приблизились два всадника: это были завуч школы, в которой я учился, Жунис Сарсенов и заведующий фермой Закен Китапбаев. Они сказали, что слышали о моей тяге к чтению и вручили две книги – «Путь Абая» Мухтара

Ауэзова и «Тихий Дон» Михаила Шолохова. После чего добавили, что спустя месяц примут у меня экзамен на знание этих произведений и помогут мне в дальнейшей учебе. С тех пор я не прекращал изучать жизнь Абая, – поделился Калибек Кизатович.

В 1990 году автор вплотную занялся изучением творчества Мухтара Ауэзова. Его наработки были опубликованы в журналах «Мәдениет және тұрмыс» и «Қазақстан әйелдері». Спустя год Калибек Алтыбаев привез своего сына в Семипалатинский медицинский институт (ныне Медицинский университет Семея), так как тот заканчивал обучение в школе. Сделал это еще и для того, чтобы побывать на родине Абая и Мухтара. В Семее он искал родственников великого поэта. Так познакомился с племянником Абая Балтабеком Ерсалимовым, который также являлся первым директором республиканского фонда «Абай».

– По возвращении в деревню перечислил средства в этот фонд. Тогда у меня появилась мысль: «Почему бы не взяться за популяризацию творчества Абая?» Кроме того, об этом мне сказал и Улыкбек Есдаулетов, – отметил Калибек Алтыбаев.

В 1993 году тиражом более 55 тысяч экземпляров был опубликован его первый сборник задач-кроссвордов «Сан сұраққа саяхат» («Путешествие в мир множества вопросов»). В этом издании были сведения о многих поэтах и писателях.

В 2001 году в свет вышла книга «Абайдың алып айдынынан». Предисловие к ней написали известные абаеведы – Токен Ибрагимов и Канипа Битибаева. Токен Ибрагимов изучал эту книгу около года, после чего высоко оценил старания автора. Также во время собрания абаеведов в Семее работа Калибека Кизатовича получила высокую оценку, что, несомненно, окрылило писателя, сподвигнув на новые свершения.

Основываясь на творчестве Абая, Шакарима и Мухтара, в 2011 году Калибек Алтыбаев выпустил сборник кроссвордов «Үш кемелдің шалқарынан», спустя год опубликовал книгу «Абайды оқы, ойлан, тап», а в 2014 году – сборник «Абай әлемі», благодаря которому автор попал в казахстанскую Книгу рекордов (КИнЭС). Сборник состоит из двух тысяч вопросов. Информацию для их составления кроссвордист взял из романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая» и произведений самого философа.

По словам писателя, самой большой загадкой по сей день для него остается сам Абай.

– Я обращаюсь к его произведениям, когда меня тревожат какие-либо вопросы, они помогают найти мне верный ответ, – говорит Калибек Алтыбаев.

В этом году исполняется 175 лет со дня рождения великого просветителя. Калибек Алтыбаев планирует достойно отметить эту знаменательную дату, выпустив книгу с ответами, без вопросов. Все планы автор раскрывать не спешит, однако известно, что в издании будут такие задачи, как заполнение пропущенных слов в стихотворениях поэта.

НА БЛАГО РОДНОГО ЗАЙСАНА

Кроме того, Калибек Кизатович является автором немалого количества книг о родном Зайсанском районе. В их числе – «Зайсан өрнектері», написанная на основе творений поэтов и писателей Зайсана и опубликованная в 2000 году, «Атамекен Зайсан» 2006 года, «Ұстаз-елдің тірегі, мектептің жүрегі» – об истории местной сферы образования и нынешних свершениях, вышедшая в свет в 2011 году, и многие другие.

Действительно, популяризация достижений земляков играет не последнюю роль в жизни почетного жителя Зайсанского района. Лишнее тому подтверждение – его работа в фонде «Баймурат батыр». Баймурат Баимбетулы – батыр, сражавшийся против джунгар.

– В течение трех лет я был руководителем районной ономастической комиссии. Тогда я думал о возрождении имени Баймурат батыра. Помню, что в детстве отец рассказывал мне о нем, – поделился краевед. – Обратился к председателю районного совета ветеранов Тукану Мырзаханову и секретарю районного маслихата Даулету Ыдырышеву. Посоветовавшись, мы отправились к депутату, предпринимателю Болату Нурасылу. Оказалось, что он многое знает о батыре. Недолго думая, он предложил нам свою поддержку.

Потребовалось много сил и времени, чтобы доказать, что Баймурат Баимбетулы существовал на самом деле. В итоге Институт истории и этнологии им. Ш. Валиханова подтвердил эту информацию.

Напомним, в прошлом году в Зайсанском районе отметили 310-летие со дня рождения батыра. В ходе празднования состоялась презентация книги «Қазақ батыры Баймұрат Бәйімбетұлы» («Казахский батыр Баймурат Баимбетулы»). Ее авторы – Калибек Алтыбаев и Бекен Жапаров. Осенью 2018 года при въезде в район установили памятник Баймурат батыру.

Словом, в 76 лет Калибек Кизатович и не думает о том, чтобы просто отдыхать, он постоянно читает и продолжает изучать историю и краеведение.

Гульжан Естаева