Тайна казахских узоров

Казипа Токтасынова из поселка Глубокое превратила свое хобби в доходный бизнес.

Мастерица создает уникальные вещи в казахском национальном стиле, сохраняя традиции предков.

Последние несколько лет этот вид ремесла словно переживает возрождение. В преддверии всенародного праздника Наурыз изделия мастерицы особенно актуальны. Ее модный авторский стиль узнаваем, поэтому пользуется особым спросом у заказчиков.

Казипа старается передать в работах свое открытие мира народного прикладного искусства. Она помнит, как раньше встречали день весеннего равноденствия, как ходили в гости и их навещали родственники, односельчане. Люди радовались окончанию долгой зимы и приходу весны. Воспоминания, мысли, чувства – все отражается в ее стиле.

Казипа Токтасынова родом из села Манырак Тарбагатайского района. Приехала в Глубокое в поисках работы, когда закрылось предприятие, на котором она трудилась около 18 лет. Так и осталась здесь жить, вышла на пенсию и открыла свою маленькую мастерскую.

Из-под иглы ее универсальной швейной машинки выходят изделия для приданого невесты, декоративные лоскутные одеяла и подушки, сценические костюмы и платья, а также портьеры и ламбрекены для окон и многое другое. Казипа выполняет и срочные заказы: если надо укоротить, подшить, приталить наряд, неожиданно оказавшийся не впору.

Красивые изделия в нацио-нальном стиле всегда пользовались большим спросом, говорит мастерица. Их заранее готовили в приданое дочерям. Чем выше была стопка корпе, тем статуснее считалась невеста. Сегодня для шитья красивых корпешек есть широкий ассортимент тканей. Чаще всего используют велюр и бархат, а для наполнения – вату или натуральную шерсть. Но самое главное – это умение и огромное терпение мастерицы.

Свое пристрастие к рукоделию она объясняет просто: унаследовала талант от мамы и бабушки, которые шили одежду и корпешки с казахским орнаментом.

– В нашей семье шитьем занимались все, – рассказывает мастерица. – Бабушка всегда что-то вышивала, потом – мама. Для меня, маленькой, было интереснее всего видеть, как появляются узоры. Длинные, изогнутые, округлые или прямые, они напоминали мне фигуры птиц и животных. Позже я узнала историю казахского орнамента. Всегда хотелось создавать эту красоту самой.

Этот интерес Казипа пронесла через всю жизнь. После окончания средней школы по-

ехала учиться в Алматы. Не-удачная попытка поступить в институт изменила планы. Девушка решила остаться работать на столичной швейной фабрике – пригодилось умение шить. Однако вскоре ностальгия заставила вернуться в родной Акжар. Дальше – как у многих. Счастливое замужество, рождение детей – трех сыновей и дочери. Несмотря на то, что дочь выбрала своей профессией медицину, она сохранила любовь к вышиванию, которая передалась ей от матери. И сегодня при случае она с удовольствием помогает матери в создании узоров.

Казипа признается, что ее хобби спасло и придало силы в момент, когда она похоронила мужа. Теперь дети выросли, у каждого своя семья.

Во время беседы к нашей рассказчице подошла ее внучка Шырайлым. Увидев яркие сценические платья, девочка попросила апашку сшить ей много таких же.

– С удовольствием сошью, айналайын, и ты мне в этом поможешь. Но хватит ли мне времени? – смеется Казипа. – Ведь тогда мне придется прожить до ста лет!

– Хватит, – уверенно кивает внучка, – ты будешь жить долго-долго…

Бахыт Сарсембаева