С юга на восток

Для Курчумского района, где из-за оттока населения значительно уменьшилась его общая численность, большую актуальность приобретает программа переселения из трудоизбыточных регионов Казахстана.

В этом году район планирует принять 19 семей переселенцев: 12 – из трудоизбыточных регионов Казахстана и 7 – репатриантов из КНР, Монголии и других государств.

По информации Центра занятости, с начала года в район уже прибыли 12 семей, всего 51 человек взрослых и детей из Алматинской области. Три семьи – репатрианты из КНР, приехавшие за минувшие 11 месяцев, всего 11 человек. Работа по переселению ведется в рамках третьего направления республиканской программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек». Участники программы, выбравшие Курчумский район для дальнейшего обустройства своей жизни, по прибытии на место получили финансовую помощь, предусмотренную условиями подписанных с ними контрактов.

– В качестве подъемных на каждого члена семьи произведены выплаты в размере 35 МРП, что составляет 88375 тенге, – говорит специалист Центра занятости Жанар Альдербаева. – Кроме этого, в качестве компенсации за аренду жилья предусмотрена выплата 37875 тенге (15 МРП) на одного человека без семьи. Если в семье от двух до четырех человек, то выплата на каждого составит 45450 тенге (18 МРП), если пять и более человек – 53025 тенге (21 МРП). Компенсационные суммы за жилье предоставляются единым платежом и за годовой срок. Это позволяет переселенцу, не распыляя деньги, приобрести на местном рынке собственное жилье.

По информации Центра занятости, восемь прибывших семей уже купили себе жилье, еще четыре его арендуют. География расселения на территории района разнообразна: шесть семей переселенцев осели в Сарыоленском сельокруге, три – в районном центре Курчум, по одной – в Каратогае, Куйгане и Аксуате.

Программа переселения предусматривает содействие в трудоустройстве ее участников, и такая помощь оказывается. Среди новых людей района есть ветеринар, водители, сварщики, бухгалтер, электрик, которые нашли себе на новом месте работу. Районные власти обещают поддержку в получении кредитов на развитие собственного бизнеса, есть возможность выделения земли для занятия сельхозпроизводством.

Вот и переселенец Илескан Батылхан устроился в Курчуме по своей профессии – ветврачом. Илескан рассказал, что ранее проживал с женой, тремя детьми и родителями в Аксуском районе Алматинской области. По приезде в Курчум купил здесь частный дом, вложив в него подъемные и собственные сбережения. Одной из причин, повлиявших на выбор региона для переезда, стало приглашение родственников, обосновавшихся здесь уже давно, а также хорошие возможности для занятия фермерским трудом. Собеседник, как и другие члены его семьи, о своем выборе не жалеет и строит планы на будущее.

Программа переселения реализуется в Курчумском районе с 2018 года. В ее рамках руководство района, специалисты социальной службы, акимы сельокругов побывали в рабочих поездках в южных трудоизбыточных регионах страны. Провели встречи с желающими стать участниками программы переселения. В 2018 году район принял без малого 100 переселенцев. Они представляли Кызылординскую, Мангистаускую, Алматинскую, Туркестанскую области, а также соседний Китай. В следующем, 2020 году по заданию акима Курчумского района квота на переселение, как и объем средств, заложенных на реализацию программы, будет значительно увеличен.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район