С французским шиком

Грандиозные выступления нашей землячки Анастасии Городко, которая одержала четвёртую победу в рамках Кубка Европы по фристайлу в дисциплине могул в этом сезоне, не перестают удивлять болельщиков.

Напомним, очередной этап Кубка Европы прошёл во Франции, в местечке Фон Ромью. Примечательно, что в рамках этапа Кубка мира состоялись только соревнования среди девушек, а мужские были отменены.

У всех 14 участниц этапа была всего одна попытка, чтобы доказать своё мастерство, и лучше всех удалось проявить себя самой юной из них – Анастасии Городко из Усть-Каменогорска. Успех был просто ошеломляющим!

15-летняя девочка сумела показать программу, которая была оценена арбитрами в 71,37 балла! Она опередила серебря-

ную медалистку этапа более чем на восемь очков, что говорит о тотальном преимуществе юной восточноказахстанской

звёздочки.

На второй позиции оказалась Ми Бьеркман из Швеции,

а на третьей – француженка Самиль Каброль.

– Наша воспитанница Настя 2005 года рождения, – говорит заместитель директора по учебной работе Восточно-Казахстанской областной школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта Управления физической культуры и спорта ВКО Наталья Горлачева. – Она и на родине показывала высокие результаты, стала мастером спорта. Впервые выступая на международных соревнованиях, где по правилам могут участвовать с 14 лет, Настя блестяще дебютировала.

Однако успех спортсмена – это всегда успех и его тренера, а в данном случае – нескольких наставников. Это результат большого кропотливого совместного труда Виктора Рейхерда и Виталия Горлачева, а также тренера по акробатике Павла Сорокина.

Стоит отметить, что ещё одна перспективная спортсменка из Усть-Каменогорска – Олеся Граур заняла на этапе седьмое место с 48,42 баллами в активе.

Милана Лейман