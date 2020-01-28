С новыми победами

В Шемонаихинской школе искусств чествовали юных художников.

Директор школы Юлия Добжанская вручила грамоты и дипломы победителям и призерам международного конкурса «Золотая осень» и районного «Струны столетий».

– Отделение изобразительного искусства самое многочисленное в нашей школе, – говорит Юлия Добжанская. – Юные художники регулярно побеждают в конкурсах различного уровня. Сегодня мы поздравляем их с очередным успехом.

Заведующая отделением изо Гаяне Авагян рассказала, что сейчас здесь учатся 95 детей от 5 до 17 лет в Шемонаихе и 24 – в Выдрихе.

– Мы стараемся, чтобы ребята активно принимали участие в различных конкурсах, – говорит Гаяне Суреновна. – Это дает им мотивацию и стремление к развитию. Только за первое полугодие нынешнего учебного года наши дети приняли участие в семи конкурсах: начиная от школьных и заканчивая международными. В каждом из них они завоевали призовые места. В «Струнах столетий» у нас 36 лауреатов, в школьном конкурсе «Времена года» – 43; в областном «Я – исследователь истории» – 10, «Алтын казына» – 6; в республиканском конкурсе «Моя любимая игрушка» – три призера и один – в «Колыбели истории». Кроме того, состоялся и международный конкурс «Золотая осень». 16 наших учеников успешно представили в нём свои работы и были отмечены дипломами различных степеней. Важно, что и художники младшего возраста регулярно участвуют в конкурсах научно-исследовательских работ и творческих проектов.

Гаяне Авагян отметила, что в этом учебном году полностью изменилась образовательная программа. Теперь она еще больше ориентирована на профессиональное развитие ребенка. Дети чаще рисуют с натуры, учатся работать с различными материалами (батик, гобелен, чий и т. д.), изучают народные промыслы, скульптуру.

Сейчас они готовят свои работы для участия в двух зимних конкурсах.

Всего в Шемонаихинской школе искусств действуют 4 отделения. Также в селах района открыты филиалы по занятиям декоративно-прикладным искусством. В общей сложности в школе искусств обучаются 512 детей.

Наталья Малюкевич

Шемонаихинский район