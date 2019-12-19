С небывалым размахом

В рамках рабочей поездки в ВКО первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню независимости РК.

Счастливые новоселы получили ключи от 40 квартир в микрорайоне Карагайлы. Вице-премьер поздравил их с радостным событием, отметив, что по поручению Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева социальной сфере уделяется особое внимание.

В текущем году в ВКО запланировано строительство 112 многоквартирных домов – это более восьми тысяч квартир. Из них сданы 25 домов на 1493 квартиры. Всего по итогам года в новые квартиры въедут 2665 человек из числа очередников и вкладчиков Жилстройсбербанка.

Реализуются государственные жилищные программы «7-20-25», «Бақытты отбасы», в рамках которых предлагаются льготные условия для многодетных, неполных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. С начала года 440 многодетных малообеспеченных семей из числа очередников получили жилье.

Первый заместитель премьер-министра ознакомился с работой уникального спорткомплекса, отметив, что такие объекты для досуга казахстанцев необходимы в каждом городе.

Строительство спорткомплекса началось в 2017 году. Большой зал, где планируется проводить масштабные культурно-спортивные мероприятия, рассчитан на пять тысяч зрителей. Облицовка фасада выполнена алюминиевыми панелями по принципу «вентилируемого фасада». Более эффектным его делает медиа-фасад.

Комплекс, построенный в соответствии с международными стандартами, позволит проводить соревнования по различным видам спорта. Бассейн предназначен для проведения турниров, занятий по плаванию, аквааэробике, вод-ному поло и прыжкам в воду, оздоровительного плавания. Общая площадь сооружения составляет 33,8 тысячи квадратных метров. Строительство крупного комплекса осуществила компания из Семея – ТОО «Фирма Азия». Общая стоимость проекта – 26 миллиардов тенге.

Алихан Смаилов принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню независимости Республики Казахстан, которое прошло в новом комплексе.

– Свой весомый вклад в достижения страны за годы независимости внесла и Восточно-Казахстанская область, – подчеркнул вице-премьер. – Ваш индустриально-аграрный регион занимает лидирующие позиции по производству тантала, меди, цинка, некоторых видов сельскохозяйственной продукции. Область занимает первое место в стране по количеству просубсидированных проектов бизнеса, по количеству заключённых договоров государственно-частного партнерства. Именно у вас открыты первый в стране Центр роботизированной хирургии, нейрохирургическая гибридная операционная. За два года все школы оснащены IT-классами. Неуклонно повышается качество образовательных и медицинских услуг. Все это создает основу для благополучия граждан.

Более подробно о достижениях региона за 28 лет независимости рассказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

– Мы по праву гордимся этим историческим периодом, уникальным шансом возродить самое главное – государственность, язык и культуру, – отметил Даниал Ахметов. – Сплотившись вокруг Елбасы, мы прошли путь свершений и сегодня с гордостью называем себя гражданами независимого Казахстана – сильного и успешного государства. На древней казахской земле мы связаны одной судьбой и великой историей Ұлы Дала Елі. «Будущее формируется сегодня» – основополагающая политическая философия Нурсултана Назарбаева определила стратегическую линию развития страны, ориентированную на прогресс и созидание. Наш священный долг перед будущими поколениями – сохранить и укрепить главные ценности нашей независимости.

В ходе торжественного собрания 50 восточноказахстанцев получили государственные награды. Пятеро из них стали обладателями звания «Почетный гражданин Восточного Казахстана».

Зрителей впечатлили не только масштабы спортивного сооружения, но и праздничный концерт, специально подготовленный к его открытию. В программе приняли участие ведущие творческие коллективы, более 1200 человек со всего Восточного Казахстана. В их числе – симфонический оркестр акима ВКО под руководством главного дирижера А. Галсанова, казахский оркестр народных инструментов имени Байжигита под руководством главного дирижера Ш. Рысханова, оркестр казахских народных инструментов «Бибигуль» областной филармонии имени А. Кашаубаева (Семей) под руководством главного дирижера Н. Токей и многие другие.

Особенным подарком для зрителей стало выступление звезд казахстанской эстрады – солистов ГАТОБ М. Чотабаева, Т. Кузембаева, вокальной группы «Vox Acapрella», «Алау», солистки Ayree.

Грандиозная концертная программа началась с театрализованной постановки «История великого народа от истоков до современности», в сопровождении сводных оркестров.

На концерте прозвучали песня «Ел салтанаты», отрывок из оперы «Қыз Жибек» в сопровождении оркестров народных инструментов с театральной постановкой артистов театра имени Абая. Была представлена музыкальная композиция «Кюй тартыс».

В честь празднования 175-летия великого мыслителя Абая Кунанбаева были представлены монументальная театрализованная трилогия «Абай», стихотворный фрагмент из оперы Абай, вокально–музыкальные номера «Көзімнің қарасы», «Желсіз түнде жарық ай».

Танцевальная композиция сборных хореографических коллективов «Дружба народов» объединила все этносы Казахстана под единый шанырак. Это отразилось в постановке, в которой артисты сумели передать культуру и ценности каждой национальности. Во втором блоке мероприятия пролог «Модернизация сознания в мире современных технологий» с использованием нанотехнологий и мультимедийного реквизита исполнил коллектив современного танца «Flash», световые спецэффекты произвели настоящий фурор. Вокально-музыкальный номер «Год молодежи – Welcome to Kazakhstan» прозвучал в исполнении группы «Алау» и лауреатов детских вокальных конкурсов Акжол Бияхмет, Нилы Набережных, Дарины Магауиной, также в танцевальном сопровождении студии современного танца «Flash». Завершился концерт композицией «Қазақстан».

Флора Левина

Семей