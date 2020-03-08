С наилучшими пожеланиями!

Дорогие, милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником –Международным женским днем!

Всем лучшим мы обязаны Женщине, потому что она Мать, дающая жизнь, окружающая заботой, определяющая путь человека к познанию мира! Вы вдохновляете нас на созидание, делаете жизнь возвышеннее, спокойнее и счастливее. Самое главное – вы основа крепкой и дружной семьи.

Сегодня представительницы прекрасной половины человечества трудятся во всех сферах и вносят огромный вклад в развитие нашей страны. Профессионализм и ответственность, присущая женщинам доброта и чуткость позволяют вам достигать больших высот на производстве и в социальной сфере, в управлении и в бизнесе.

Желаю вам любви, здоровья, душевной гармонии и весеннего настроения. Мира и благополучия вашим родным и близким.

Пусть всегда вас окружают внимание и доброта, а ваши лица озаряют улыбки. С праздником!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской области

В преддверии любимого весеннего праздника теплые поздравления и памятные подарки получили многодетные мамы из Семея.

Накануне Международного женского дня аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов встретился с представительницами сообщества многодетных матерей Семея. Мероприятие прошло в неформальной обстановке. В ходе беседы каждая мама поделилась своим секретом – как успеть уделить внимание каждому домочадцу, вести хозяйство или бизнес и активно участвовать в общественной жизни города.

Анар Сулейменова – мама шестерых детей, награждена подвеской «Алтын алқа». Также она является руководителем общественного объединения «Ана мен бала».

– От лица всех многодетных мам хочу поблагодарить за предпринимаемые государством меры социальной поддержки многодетных семей, такие как адресная социальная помощь, гарантированные социальные пакеты, государственные гранты и трудоустройство, – сказала она.

Даниал Ахметов поздравил женщин с наступающим праздником, пожелав им любви, здоровья и душевной гармонии.

– Вы – наше национальное достояние, – подчеркнул он. – Я хочу поздравить всех женщин и особенно многодетных мам с праздником 8 Марта. Государство всегда будет оказывать поддержку многодетным семьям. В этом году продолжится работа по обеспечению их жильем. Дети из этой категории бесплатно получают школьную форму и горячее питание, самые маленькие бесплатно посещают детские сады.

В рамках встречи прозвучали и новые идеи, которые предложили реализовать активные мамы. Например, открыть в области центры «Бақытты отбасы» для многодетных матерей, где они смогут получить юридическую консультацию, психологическую поддержку.

Многодетная мама Жаныл Жолдашева в прошлом году в рамках Государственной программы «Еңбек» получила грант для открытия швейного цеха. Качественная продукция не оставляет семейчан равнодушными. Одно из своих творений – великолепный расшитый чапан – она подарила на память Даниалу Ахметову.

В завершение встречи мамам вручили памятные подарки.

Флора Левина

Дмитрий Франчук

Семей