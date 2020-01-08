С коррупцией не по пути

В ВКО 25 субъектов бизнеса подписали Антикоррупционное соглашение.

По инициативе Департамента по противодействию коррупции по ВКО в Инвестиционном центре области состоялся круглый стол по проекту Protecting Business and Investments (Защита бизнеса и инвестиций). Мероприятие проводилось с участием сотрудников Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО и представителей промышленных предприятий региона.

Основная цель этого проекта – создание благоприятного инвестиционного климата и повышение доверия бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти.

Первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдилдин рассказал предпринимателям, что в рамках посещения нашего региона председателем Агентства РК по противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым был презентован новый сервисный центр ANTIKOR ORTALYGY. На первом этаже здания расположились фронт-офисы проекта «Шығыс – адалдық алаңы», кабинеты для приема граждан и юридической консультации Protecting business and Investments, зона для работы с предпринимателями.

– На сегодняшний день 25 субъектов бизнеса ВКО подписали Антикоррупционное соглашение с областным департаментом Агентства по противодействию коррупции, – проинформировал он. – С начала реализации этого проекта защищены и восстановлены права свыше 20 предпринимателей и инвесторов.

Предприниматели также узнали, что на втором этаже сервисного центра в формате оpen space размещены Управление превенции и добропорядочности Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО и брифинг-центр и что работа офиса в формате оpen space и фронт-офиса предусматривает устранение антикоррупционных рисков.

Ерик Абитов